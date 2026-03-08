Ministerio de Cultura se pronuncia tras posible caso de racismo en Sporting Cristal vs Alianza Atlético: "Enérgico rechazo"
La entidad abordó el polémico caso y mostró una tajante postura para que no se vuelva a repetir. De todos modos, aclaró que abrirán una investigación en ambos clubes de Liga 1.
Sporting Cristal derrotó a Alianza Atlético con autoridad, en el Alberto Gallardo, por la sexta jornada del Torneo Apertura. Sin embargo, el partido se vio manchado por un supuesto acto de racismo entre el jugador Franco Coronel y Cristiano da Silva. El delantero del club visitante le habría dicho ‘macaco’ en la recta final del cotejo. De este modo, se armó una pelea en ambos planteles. Por este motivo, el Ministerio de Cultura se pronunció.
Lo que supuestamente sería una fiesta del fútbol acabó sumergido en polémicas. El Ministerio de Cultura habló fuerte sobre lo ocurrido y mostró una tajante postura mediante un extenso comunicado de prensa. Además, abrirán una investigación.
¿Qué dijo el Ministerio de Cultura sobre el supuesto caso de racismo en Sporting Cristal ante Alianza Atlético?
“El Ministerio de Cultura expresa su más enérgico rechazo al presunto acto de discriminación étnico-racial ocurrido durante el encuentro deportivo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, en el que el jugador Cristiano da Silva habría recibido una agresión verbal de connotación racista por parte de Franco Coronel”, se lee en el extenso comunicado.
Este suceso vulnera la dignidad de la persona y contraviene el principio de igualdad y no discriminación que el Estado peruano debe garantizar. Además, equiparar a alguien con un animal es una práctica racista que, históricamente, se ha usado para deshumanizar y degradar a las personas afrodescendientes”, indicó el informe de prensa.
“Se hará seguimiento a las investigaciones y a las sanciones que adopten la Federación Peruana de Fútbol, la Liga 1, la Comisión Nacional de Árbitros y los clubes Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, a fin de asegurar que los hechos sean sancionados con la debida diligencia”, sentenció el ministerio.
Cristiano da Silva confrontó a Franco Coronel
Durante la transmisión del partido se notó a Cristiano muy afectado por lo acontecido; incluso, los medios de comunicación indicaron que el jugador de Sporting Cristal estuvo llorando por el desleal gesto de su rival.
Apenas finalizó el compromiso, el brasileño se retiró del campo de juego para esperar a su presunto agresor. En las imágenes se observa un cruce de palabras cerca a la zona de los vestuarios.