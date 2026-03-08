HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Deportes

Ministerio de Cultura se pronuncia tras posible caso de racismo en Sporting Cristal vs Alianza Atlético: "Enérgico rechazo"

La entidad abordó el polémico caso y mostró una tajante postura para que no se vuelva a repetir. De todos modos, aclaró que abrirán una investigación en ambos clubes de Liga 1.

Ministerio de Cultura emite comunicado abordando el polémico caso. Foto: Lr/Ministerio de Cultura
Ministerio de Cultura emite comunicado abordando el polémico caso. Foto: Lr/Ministerio de Cultura

Sporting Cristal derrotó a Alianza Atlético con autoridad, en el Alberto Gallardo, por la sexta jornada del Torneo Apertura. Sin embargo, el partido se vio manchado por un supuesto acto de racismo entre el jugador Franco Coronel y Cristiano da Silva. El delantero del club visitante le habría dicho ‘macaco’ en la recta final del cotejo. De este modo, se armó una pelea en ambos planteles. Por este motivo, el Ministerio de Cultura se pronunció.

Lo que supuestamente sería una fiesta del fútbol acabó sumergido en polémicas. El Ministerio de Cultura habló fuerte sobre lo ocurrido y mostró una tajante postura mediante un extenso comunicado de prensa. Además, abrirán una investigación.

PUEDES VER: ¿A qué hora juegan Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max?

lr.pe

¿Qué dijo el Ministerio de Cultura sobre el supuesto caso de racismo en Sporting Cristal ante Alianza Atlético?

“El Ministerio de Cultura expresa su más enérgico rechazo al presunto acto de discriminación étnico-racial ocurrido durante el encuentro deportivo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, en el que el jugador Cristiano da Silva habría recibido una agresión verbal de connotación racista por parte de Franco Coronel”, se lee en el extenso comunicado.

Este suceso vulnera la dignidad de la persona y contraviene el principio de igualdad y no discriminación que el Estado peruano debe garantizar. Además, equiparar a alguien con un animal es una práctica racista que, históricamente, se ha usado para deshumanizar y degradar a las personas afrodescendientes”, indicó el informe de prensa.

“Se hará seguimiento a las investigaciones y a las sanciones que adopten la Federación Peruana de Fútbol, la Liga 1, la Comisión Nacional de Árbitros y los clubes Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, a fin de asegurar que los hechos sean sancionados con la debida diligencia”, sentenció el ministerio.

PUEDES VER: Cancha del Estadio Nacional presenta deterioro, pero recinto alberga evento religioso de 2 días

lr.pe

Cristiano da Silva confrontó a Franco Coronel

Durante la transmisión del partido se notó a Cristiano muy afectado por lo acontecido; incluso, los medios de comunicación indicaron que el jugador de Sporting Cristal estuvo llorando por el desleal gesto de su rival.

Apenas finalizó el compromiso, el brasileño se retiró del campo de juego para esperar a su presunto agresor. En las imágenes se observa un cruce de palabras cerca a la zona de los vestuarios.


Notas relacionadas
DT de Alianza Atlético al ser consultado por Franco Coronel tras presunto acto de racismo: "Él prefiere no hablar"

DT de Alianza Atlético al ser consultado por Franco Coronel tras presunto acto de racismo: "Él prefiere no hablar"

LEER MÁS
[DSports, En Vivo] Ver Sporting Cristal vs Olimpia HOY por la Copa Libertadores sub-20

[DSports, En Vivo] Ver Sporting Cristal vs Olimpia HOY por la Copa Libertadores sub-20

LEER MÁS
Cristiano Da Silva acusó por racismo a jugador de Alianza Atlético y lo esperó fuera de la cancha tras partido de Sporting Cristal

Cristiano Da Silva acusó por racismo a jugador de Alianza Atlético y lo esperó fuera de la cancha tras partido de Sporting Cristal

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max

Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max

LEER MÁS
DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

LEER MÁS
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy por la última fecha de la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy por la última fecha de la segunda etapa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max

Papa León XIV pide erradicar la violencia contra las mujeres: "Siguen siendo discriminadas"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

Deportes

Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

DT de Alianza Atlético al ser consultado por Franco Coronel tras presunto acto de racismo: "Él prefiere no hablar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Balcázar designa a exministro de José Jerí como miembro de Consejo Directivo de Proinversión

La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori

Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025