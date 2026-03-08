Sporting Cristal derrotó 3-1 a Alianza Atlético en el Alberto Gallardo, por la sexta jornada del Torneo Apertura. Sin embargo, el buen partido fue manchado por un presunto acto de racismo entre Franco Coronel y Cristiano da Silva. El jugador ‘celeste’ habría recibido un fuerte calificativo e incluso increpó al atacante fuera del partido. El técnico Federico Urciuoli rompió su silencio luego de juntarse con el ‘7’.

Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, informó que Franco Coronel utilizó el término 'macaco' al referirse a Cristiano da Silva, lo que desató una intensa reacción de las plantillas en la recta final del partido. Coronel no se ha pronunciado.

¿DT de Alianza Atlético conversó con Franco Coronel luego del supuesto acto de racismo?

El entrenador confirmó que se reunió con Franco Coronel para conversar sobre lo sucedido. “Franco está mal, lo veo angustiado y prefiere no hablar. Bueno, es un momento para pensar y estar tranquilo. Ya tendrá tiempo él para hablar si lo cree necesario. No puedo dar fe de algo que no escuché. Si hubo de racismo nos toca repudiar si existió dicho comentario. Hay que darle tiempo a las investigaciones”, enfatizó Federico Urciuoli en Latin media.

¿Qué pasó en el final del Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

Poco después del tercer gol de Sporting Cristal, los jugadores titulares y suplentes de ambos equipos se enfrascaron en un conato de bronca producto de la acusación contra Franco Coronel, quien fue señalado como el autor de los ataques racistas hacia Cristiano.

Ni bien terminado el cotejo, el futbolista de la escuadra bajopontina abandonó rápidamente el terreno de juego y esperó a Coronel camino al vestuario para increparle por su actitud. Poco después, tanto Cristal como Alianza Atlético se pronunciaron de forma oficial a través de sendos comunicados en los cuales pidieron a las autoridades correspondientes una rápida investigación acerca de lo ocurrido.

Cristiano da Silva confrontó a Franco Coronel

Durante la transmisión del partido se notó a Cristiano muy afectado por lo acontecido; incluso, los medios de comunicación indicaron que el jugador de Sporting Cristal estuvo llorando.

Apenas finalizó el compromiso, el brasileño se retiró del campo de juego para esperar a su presunto agresor. En las imágenes se observa un cruce de palabras cerca a la zona de los vestuarios.