Eryc Castillo debe cumplir una fecha de suspensión por la roja de la jornada anterior. Foto: composición de LR/Alianza Lima

Alianza Lima y Melgar jugarán el partido que cerrará la sexta fecha del Torneo Apertura. En Matute, los íntimos tendrán la gran chance de consolidar su liderato en la tabla de posiciones ante un rival directo, pero el Dominó saldrá necesitado del triunfo luego de dos derrotas seguidas a nivel local y su eliminación de la Copa Sudamericana.

Para este encuentro, Pablo Guede no podrá contar con Eryc Castillo, uno de los 'fijos' en su esquema titular, debido a la expulsión que sufrió en la jornada anterior ante UTC. De igual modo, Juan Reynoso deberá lidiar con la baja de Lautaro Guzmán, también por una tarjeta roja previa.

Posible alineación de Alianza Lima

Salvo por el ingreso obligado de Gentile por la 'Culebra' en el ataque, Guede mantendría la misma formación inicial que mandó en Cajamarca la semana pasada.

Alejandro Duarte; Marco Huamán, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Cristian Carbajal; Esteban Pávez, Jairo Vélez, Alan Cantero; Luis Advíncula, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.

Posible alineación de Melgar

En el caso del cuadro rojinegro, el 'Cabezón' saldrá con todo debido a que ya no tiene necesidad de guardar a sus titulares tras el chasco en la Suda. Cáceda volvería al arco en reemplazo de Jorge Cabezudo, Alcántar ocuparía el lugar del suspendido Guzmán y Quagliatta sería la novedad por Johnny Vidales.

Carlos Cáceda; Matías Lazo, Alec Denemoustier, Jesús Alcántar, Matías Zegarra; Javier Salas, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Nicolas Quagliata, Franco Zanelatto y Bernardo Cuesta.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Melgar?

El duelo entre blanquiazules y rojinegros se disputará este lunes 9 de marzo, desde las 8.30 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva. Será el último cotejo correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura.