Deportes

Christofer Gonzáles sobre penal que erró en derrota de Sporting Cristal: "Los que se atreven son los que pueden ganar o fallar"

Tras el penal que no pudo convertir ante Sport Huancayo, el futbolista rimense recordó cómo hace unos días le había tocado anotar en la definición contra 2 de Mayo por Copa Libertadores.

Christofer Gonzáles fue titular y jugó los 90 minutos ante Sport Huancayo. Foto: captura de L1 Max/Entre Bolas/YouTube
Sporting Cristal perdió su segundo partido de este Torneo Apertura 2026 al caer 1-2 en su visita a Sport Huancayo. Una jugada que tuvo incidencia directa en el marcador fue el penal fallado por Christofer Gonzáles en el segundo tiempo, pues apenas un minuto después llegó el primer gol del Rojo Matador.

Al final del encuentro, 'Canchita' lamentó que el nivel colectivo del equipo no haya sido bueno. Acerca de su fallo, lo atribuyó a una circunstancia propia del fútbol, pues recordó que hace unos días le tocó anotar (en referencia la tanda de penales contra 2 de Mayo por Copa Libertadores), mientras que ahora tuvo la mala suerte de errar su disparo.

lr.pe

'Canchita' Gonzáles tras derrota de Cristal: "No se hizo un buen partido"

"Lastimosamente no fue un buen partido en general de todo el equipo, suele pasar. Hace unos días atrás me tocó anotar y ahora fallar, es parte del fútbol. Esto es muy cambiante", declaró Gonzáles tras arribar al aeropuerto Jorge Chávez desde Jauja.

"Al final, los que se atreven son los que pueden ganar, o también fallar. Siempre hay que atreverse. Puede pasar que uno falle, eso es lo más normal en el fútbol y hay que afrontarlo de la mejor manera", agregó el volante ofensivo, para luego mostrarse enfocado en el próximo juego ante Carabobo, por la fase 3 de la Copa Libertadores.

"Ahora queda pensar en el torneo internacional, que para nosotros también es importante. Lo más importante es levantarse automáticamente, porque en unos días tenemos un partido vital", culminó.

Así fue el penal fallado por 'Canchita' Gonzáles

Al minuto 8' del segundo tiempo, Christofer Gonzáles ejecutó el penal que el árbitro le concedió a Cristal por mano de un jugador de Huancayo en su área. El mediocampista eligió el lado opuesto al que se lanzó el portero rival, pero la pelota pegó en el palo y se fue de la cancha.

