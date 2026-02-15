Barcelona vs Girona EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 24 de LaLiga de España
El partido por la jornada 24 de LaLiga española entre Barcelona y Girona se disputará en el estadio Municipal de Montilivi.
Barcelona vs Girona EN VIVO juegan este 16 de febrero, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por La Liga de España. El partido se llevará a cabo en el estadio Municipal de Montilivi, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Los dirigidos por Hansi Flick visitarán a Girona, uno de los equipos que busca alejarse de los últimos lugares del campeonato. Barcelona, quien se encuentra en el segundo puesto de la tabla, buscará recuperar el liderato venciendo a un equipo que está necesitado de puntos. Los locales, no saben de victorias desde hace un mes, pero saben que necesitan sumar para escalar posiciones.
¿A qué hora juega Barcelona vs Girona?
Los equipos de Barcelona y Girona se verán las caras por la fecha 24 de LaLiga española. El partido se jugará este lunes 16 de febrero en Girona, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela:4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Girona?
El partido Barcelona vs Girona, por la fecha 24 de LaLiga española, será transmitido por la señal de ESPN para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.
Alineaciones probables de Barcelona vs Girona
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frankie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferrán Torres
- Girona: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martínez; Iván Martín, Fran Beltrán; Viktor Tsygankov, Thomas Lemar, Bryan Gil y Vanat
Pronóstico de Barcelona vs Girona
Las principales casas de apuesta dan como favorito a Barcelona sobre Girona.
- Betsson: gana Barcelona (1,34), empate (5,90), gana Girona (7,40)
- Betano: gana Barcelona (1,34), empate (5,90), gana Girona (7,20)
- Bet365: gana Barcelona (1,33), empate (5,75), gana Girona (7,50)
- 1XBet: gana Barcelona (1,37), empate (6,18), gana Girona (8,10)
- Coolbet: gana Barcelona (1,38), empate (5,80), gana Girona (7,50)
- Doradobet: gana Barcelona (1,33), empate (6,33), gana Girona (8,00)
¿En qué estadio juegan Barcelona vs Girona?
Barcelona y Girona disputarán este encuentro por la fecha 24 de LaLiga en el estadio Municipal de Montilivi. Este recinto tiene capacidad para 14.624 espectadores.
Historial reciente de Barcelona vs Girona
- Barcelona 2-1 Girona | 18.10.25
- Barcelona 4-1 Girona | 30.03.25
- Girona 1-4 Barcelona | 15.09.24
- Girona 4-2 Barcelona | 04.05.24
- Barcelona 2-4 Girona | 10.12.23