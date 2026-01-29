HOYSuscripcion LR Focus

André Carrillo reveló por qué no interfirió para que Ricardo Gareca lleve a Claudio Pizarro al Mundial 2018: "Era un tema de los más grandes"

André Carrillo consideró que el excapitán de la selección peruana debió estar en la lista final para el Mundial de 2018.


André Carrillo considero que Claudio Pizarro debió ir al Mundial de Rusia 2018.Foto: composición LR/Pase Filtrado/X
André Carrillo reveló las razones por las que no intervino para que Ricardo Gareca llevara a Claudio Pizarro al Mundial de Rusia 2018. En una reciente edición del programa 'Pase Filtrado', el actual jugador de Corinthians habló sobre diversos temas relacionados al fútbol. No obstante, durante la sección 'ronda de factos', llamó la atención su respuesta cuando fue consultado sobre si incluiría a Pizarro en esa lista.

Para Carrillo, el “Bombardero de los Andes” debió estar convocado, pues, a pesar de mantener una gran amistad con el exjugador, señaló que ha dado mucho por el Perú y siempre fue un líder positivo. Sin embargo, reconoció que no tuvo ninguna influencia en esa decisión, ya que era más joven y ese tema le correspondía únicamente a Gareca.

PUEDES VER: Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño ya está en Lima

lr.pe

¿Qué dijo André Carrillo sobre Claudio Pizarro?

"Claudio Pizarro debió estar convocado en el Mundial Rusia 2018. Fue un líder positivo, un crack y debió estar, 100%. Por todo lo que hizo por el país, el respeto que le tenían los rivales en el campo, su calidad, su jerarquía, por todo", empezó diciendo, resaltando lo gran jugador que llegó a ser el excapitán de la selección peruana.

"El jugador no puede interferir en las decisiones del DT. Yo en ese momento estaba chibolo, tenía 24-25 años. Ahí yo no podía hablar nada. Era un tema de los más grandes. Al entrenador no creo que le guste que se involucren en su trabajo. Hasta que dan la lista tú no sabes quiénes van, después ya está la lista hecha y nadie va a reclamar nada" complementó Carrillo.

PUEDES VER: Prensa brasileña y su inesperada reacción sobre la llegada de Mano Menezes a Perú: "Regresa a una selección después de más de una década"

lr.pe

¿Cómo es la amistad de André Carrillo con Claudio Pizarro?

Según palabras del propio jugador, ambos son muy buenos amigos y conversan seguido. En sus inicios en la Bicolor, Pizarro apoyó mucho a Carrillo durante la etapa de Sergio Markarián al mando.

"Mi relación con Claudio es muy buena. Hace poco le escribí para llamarlo, vacilarnos y ver cómo estaba. A mí me gusta siempre llamar a la gente con la que he compartido", sentenció.

