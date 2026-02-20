HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
FPF anuncia La Bicolor+, el nuevo canal oficial de la selección peruana y torneos locales

La iniciativa de la FPF es ofrecer transmisiones exclusivas, material inédito y cobertura integral del elenco 'Rojiblanco' y de las competiciones domésticas y federativas, con el objetivo de acercar aún más a los fans al día a día del balompié nacional.

La FPF anuncia nuevo canal digital para partidos de la selección peruana.
La FPF anuncia nuevo canal digital para partidos de la selección peruana. | Foto: composición LR/Eroski Consumer/Diario Deportivo El Diez&/FPF

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció el lanzamiento de Bicolor+, una nueva plataforma digital que permitirá a los aficionados seguir en vivo los encuentros de la selección peruana y diversas competiciones del balompié nacional. Esta propuesta busca fortalecer su ecosistema digital y acercar el fútbol peruano a los hinchas a través de una plataforma propia, con la ampliación del acceso a contenidos oficiales y una mayor difusión en las redes sociales.

El anuncio fue realizado por el director general de la entidad, Jean Ferrari, quien detalló que este servicio transmitirá los partidos de la ‘Blanquirroja’, además de los torneos de Liga 2, Liga 3 y la Liga Femenina. Asimismo, incluirá competencias de divisiones menores y otras disciplinas deportivas bajo la organización de la FPF.

PUEDES VER: Jean Ferrari señala qué desencadenó su iracunda respuesta a Ricardo Gareca: "Eso sí me calentó"

lr.pe

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la creación del nuevo canal La Bicolor+?

Durante una entrevista en el programa Doble Punta, el directivo deportivo fue específico al explicar que el objetivo de esta propuesta es difundir cada uno de los trabajos que realiza con las diversas categorías de la selección nacional. En esta ocasión, la llegada de Bicolor+ permitirá no solo ver al plantel absoluto, sino también a todas las divisiones menores, para conocer el nivel que presentan las distintas categorías.

"Se va a hacer el canal la Bicolor+. La Liga 1 se deja a un lado. Hablamos de selecciones: absoluta, sub 20, sub 17, sub 16, sub 13… Femenino, Sub 20, Sub 16… Fútbol Playa y Futsal. Todo lo que está concerniente a selecciones se va a transmitir. Programas informativos: Liga 2, Liga 3, Liga Femenina. Todo eso va a estar dentro del canal. La exposición de lo que estamos haciendo va a estar minuto a minuto.", manifestó Jean Ferrari.

PUEDES VER: Jean Ferrari reveló que habló con Mano Menezes tras indisciplina de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: "Tema con el que lidiar"

lr.pe

¿Qué expectativas se tiene sobre este nuevo proyecto digital de la FPF?

Cabe indicar que este canal aún se encuentra en construcción, por lo que los detalles sobre el lanzamiento de esta plataforma —que promete captar la atención de millones de hinchas— se conocerán en los próximos meses, según informó la máxima entidad del fútbol peruano.

Finalmente, se espera que la estrategia de modernización del organismo, que apuesta por las plataformas digitales como herramienta clave para acercarse a los aficionados dentro y fuera del país, tenga resultados positivos en los próximos meses.

