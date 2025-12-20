La salida de Erick Noriega a mediados de año fue un duro golpe para Alianza Lima, pues el 'Samurái' era uno de los mejores jugadores de su plantel. Dejar La Victoria le produjo al futbolista cierto pesar, pues los íntimos atravesaban un momento importante en Liga 1 y Copa Sudamericana. No obstante, también sintió mucha satisfacción por llegar a Gremio de Porto Alegre, un grande del fútbol brasileño.

"Obviamente me fui un poco triste y muy alegre porque estaba dando un paso grande en mi carrera. No voy a decir que fue complicado tomar la decisión, porque era una oportunidad que no la podía desaprovechar, pero sí decía que (quizás) hubiera sido un poquito (mejor) después, por el momento que estaba pasando Alianza", reveló el defensa en diálogo con L1 Max.

¿Qué dijo Erick Noriega sobre su salida de Alianza Lima?

"En su momento se venían partidos muy difíciles y momentos muy importantes para Alianza. Para mí como jugador profesional también eran oportunidades para seguir mostrándome. Sabía que ya estaba con el contrato en la mano de Gremio, pero en su momento incluso pedí jugar los partidos importantes que tenía. El clásico, por ejemplo, era uno que quería jugar bastante", agregó Noriega.

Pese a separar sus caminos, el seleccionado nacional aseguró que se mantuvo atento a la campaña del conjunto victoriano, aunque lamentó que no se hayan podido lograr los objetivos trazados debido a los malos resultados en el cierre del torneo.

"Vi los últimos partidos de este año, me puse muy contento por las victorias y muy triste con las derrotas, pero es parte del fútbol. Alianza siempre es grande y seguramente el año que viene va a ser muchísimo mejor", indicó.