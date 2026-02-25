HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Deportes

Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver el 'clásico' de la Liga Peruana de Vóley

La penúltima jornada de la fase 2 presenta un duelo clave entre Alianza Lima y Universitario con miras a los octavos de final de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima es el vigente bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima/Universitario
Alianza Lima es el vigente bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima/Universitario

Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán el partido más atractivo de la penúltima jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. Ambos equipos luchan por adjudicarse el primer lugar de la tabla de posiciones y perfilarse la mejor manera en la conformación de las llaves de octavos de final.

Las dirigidas por Facundo Morando volverán a tener acción luego de obtener el tercer lugar en el Sudamericano de Clubes de Vóley. Por su parte, el equipo de Francisco Hervás quiere consolidarse en el primer lugar.

lr.pe

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario vóley?

El 'clásico' entre Alianza Lima y Universitario se encuentra programado para el domingo 1 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario vóley?

El partidazo entre blanquiazules y cremas se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. (misma hora en todo el territorio peruano).

Partidos del domingo 1 de marzo en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Latina

Partidos del domingo 1 de marzo en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Latina

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Universitario vóley?

La transmisión de los encuentros de la Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina (canal 2 de señal abierta) en exclusiva por TV, pero también a través de su aplicativo y página web. Además, la cuenta en Facebook de la Liga Peruana de Vóley también transmitirá el encuentro, así como el portal oficial de la Federación Peruana de Vóley (www.fpvorg.pe) por internet.

lr.pe

Últimos partidos de Alianza Lima vs Universitario vóley

Así quedaron todos los cruces previos entre Alianza y la 'U' por la Liga Peruana de Vóley. Las íntimas parten con ventaja en el historial.

  • Universitario 3-0 Alianza Lima | 21.12.25
  • Universitario 0-3 Alianza Lima | 06.04.25
  • Alianza Lima 2-3 Universitario | 02.02.25
  • Universitario 1-3 Alianza Lima | 07.04.24
  • Alianza Lima 3-1 Universitario | 31.03.24
  • Alianza Lima 3-1 Universitario | 24.02.24
  • Universitario 1-3 Alianza Lima | 17.12.23.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así va la tabla de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2026. 

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Alianza Lima1816249:1646
2.San Martín1815351:2046
2.Universitario1715247:1444
4.Regatas Lima1810838:3327
5.Atlético Atenea179836:3228
6.Deportivo Géminis179832:3025
7.Circolo Sportivo Italiano1771028:3722
8.Deportivo Soan1851328:4218
9..Rebaza Acosta1851326:4515
10.Olva Latino1851322:4614
