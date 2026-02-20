En medio de una temporada exigente en la Liga Peruana de Vóley, las integrantes del equipo Olva Latino han decidido tomar la iniciativa para enfrentar las dificultades financieras que afectan sus entrenamientos. La experimentada voleibolista Mirtha Uribe confirmó en una transmisión en vivo por redes sociales que sus compañeras y ella organizarán una pollada el próximo sábado 21 de febrero como parte de una actividad de recaudación de fondos.

La iniciativa busca aliviar los gastos vinculados principalmente con la movilidad y la logística de los entrenamientos, necesidades que hasta el momento no han sido cubiertas por el club.

La pollada de Olva Latino será este sábado 21 de febrero. Foto: X/Leahsacin.

Voleibolistas de Olva Latino organizan pollada para cubrir gastos de entrenamiento

Uribe, acompañada por sus compañeras Keilla Llanos y Fabiana Rojas durante la transmisión en TikTok, explicó que, aunque el club se ha comprometido a “ponerse al día”, la situación económica actual no permite cubrir ciertos costos de inmediato.

"El día sábado vamos a hacer una actividad, una pollada para recolectar ciertos fondos para nuestras movilidades y ciertos gastos porque estamos sufriendo con unos retrasos, que sabemos que el club se va a poner en línea, pero ahorita necesitamos un desahogo porque nosotros no queremos dejar de entrenar. La vida continúa y tenemos ciertos gastos, así que vamos a hacer una pollada en San Miguel", precisó.

Olva Latino y una temporada complicada en la Liga Peruana de Vóley

Olva Latino llega a esta instancia de la temporada en una situación compleja. El equipo se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones tras lo disputado hasta ahora en la Liga Peruana de Vóley, lo que complica sus opciones de avanzar a las fases finales del certamen.

A falta de pocas jornadas para terminar la etapa regular, la escuadra enfrenta un desafío importante para intentar revertir su rendimiento y mantener viva la esperanza de clasificación. Para lograrlo, tendrá que ganar sus dos próximos partidos contra Atlético Atenea y Circolo.