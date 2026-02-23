HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Keiko Fujimori se queda sin 'cuco' comunista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Gianluca Prestianni no jugará ante Real Madrid: UEFA dispone suspensión provisional tras acusación de Vinícius por racismo

Luego de que le brasileño señalara que el volante argentino expresó unos insultos racistas, la UEFA tomó medidas con miras al partido de vuelta en Real Madrid y Benfica.

El partido de ida se paralizó por varios minutos tras los fuertes reclamos de los jugadores del Real Madrid. Foto: EFE
El partido de ida se paralizó por varios minutos tras los fuertes reclamos de los jugadores del Real Madrid. Foto: EFE

La serie entre Real Madrid y Benfica, que definirá a uno de los clasificados a octavos de final de la Champions League, se encuentra en medio una polémica luego de que el brasileño Vinícius Júnior acusara al argentino Gianluca Prestianni por expresar frases racistas en el duelo de ida. A puertas de jugarse la revancha en España, la UEFA se pronunció sobre lo acontecido.

Según adelanto el periodista Fabrizio Romano, la entidad decidió suspender de manera provisional al volante del conjunto portugués; de esta manera, no estará presente en el compromiso de vuelta en el Santiago Bernabéu.

PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: 'Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares'

lr.pe

Gianluca Prestianni suspendido por la UEFA por caso de racismo

"Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la Liga de Campeones entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Comité de Control, Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo partido de la competición (...)", se lee en el documento oficial. 

La entidad remarcó que las investigaciones por el presunto acto racista contra Vinícius Júnior van a seguir su curso; en ese sentido, no se descartan futuras sanciones. "Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA", puntualizaron.

PUEDES VER: Lionel Messi intentó encarar al árbitro tras caer goleado 3-0 en la MLS: Luis Suárez tuvo que frenarlo

lr.pe

¿Cuándo juega Real Madrid vs Benfica?

El partido de vuelta entre Real Madrid vs Benfica, por los playoffs de la UEFA Champions League, se disputará este miércoles 25 de febrero. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de ESPN a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).

Notas relacionadas
Real Madrid - Benfica: día, hora y canal de TV para ver la vuelta de los playoffs de la Champions League

Real Madrid - Benfica: día, hora y canal de TV para ver la vuelta de los playoffs de la Champions League

LEER MÁS
Real Madrid pone en riesgo la punta de LaLiga de España: cayó de forma agónica 2-1 ante Osasuna

Real Madrid pone en riesgo la punta de LaLiga de España: cayó de forma agónica 2-1 ante Osasuna

LEER MÁS
Kylian Mbappé respaldó a Vinícius tras ser acusado de provocador por bailar: "Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no"

Kylian Mbappé respaldó a Vinícius tras ser acusado de provocador por bailar: "Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Álex Valera responde al 'Puma' Carranza tras reaccionar a su polémico 'bailecito' ante Sporting Cristal: "No me sale tu paso"

Álex Valera responde al 'Puma' Carranza tras reaccionar a su polémico 'bailecito' ante Sporting Cristal: "No me sale tu paso"

LEER MÁS
Pablo Guede revela por qué no usa a Pedro Aquino en Alianza Lima, pese a que el jugador descartó lesión: "Es un tema mío"

Pablo Guede revela por qué no usa a Pedro Aquino en Alianza Lima, pese a que el jugador descartó lesión: "Es un tema mío"

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo frustrado con su equipo a días de la vuelta contra Sporting Cristal: "Un partido dejamos la vida y en otro sin ganas de jugar"

DT de 2 de Mayo frustrado con su equipo a días de la vuelta contra Sporting Cristal: "Un partido dejamos la vida y en otro sin ganas de jugar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

Precios en mercados HOY 23 de febrero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Deportes

Carlos Bustos apuntó contra el arbitraje tras expulsión que le impide dirigir ante Alianza Lima: "No fue verdad"

Álex Valera responde al 'Puma' Carranza tras reaccionar a su polémico 'bailecito' ante Sporting Cristal: "No me sale tu paso"

Ignacio Buse alcanza el top 70 en el ranking ATP y se alista para el Chile Open 2026: ¿cuándo y contra quién jugará?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Indira Huilca cuestiona designación de Hernando de Soto como primer ministro de Balcázar: "Es un riesgo para el Perú"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025