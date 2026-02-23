La serie entre Real Madrid y Benfica, que definirá a uno de los clasificados a octavos de final de la Champions League, se encuentra en medio una polémica luego de que el brasileño Vinícius Júnior acusara al argentino Gianluca Prestianni por expresar frases racistas en el duelo de ida. A puertas de jugarse la revancha en España, la UEFA se pronunció sobre lo acontecido.

Según adelanto el periodista Fabrizio Romano, la entidad decidió suspender de manera provisional al volante del conjunto portugués; de esta manera, no estará presente en el compromiso de vuelta en el Santiago Bernabéu.

Gianluca Prestianni suspendido por la UEFA por caso de racismo

"Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la Liga de Campeones entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Comité de Control, Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo partido de la competición (...)", se lee en el documento oficial.

La entidad remarcó que las investigaciones por el presunto acto racista contra Vinícius Júnior van a seguir su curso; en ese sentido, no se descartan futuras sanciones. "Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA", puntualizaron.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Benfica?

El partido de vuelta entre Real Madrid vs Benfica, por los playoffs de la UEFA Champions League, se disputará este miércoles 25 de febrero. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de ESPN a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).