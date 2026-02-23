HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Hernando de Soto será el nuevo premier | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Real Madrid - Benfica: día, hora y canal de TV para ver la vuelta de los playoffs de la Champions League

Luego de imponerse en la ida gracias al golazo de Vinícius Júnior, Real Madrid buscará en su casa la clasificación a octavos de final de la Champions League.

Real Madrid y Benfica se enfrentarán por tercera ocasión en la Champions League 2025-26. Foto: Instagram/Gianluca Prestianni
Real Madrid y Benfica se enfrentarán por tercera ocasión en la Champions League 2025-26. Foto: Instagram/Gianluca Prestianni

Real Madrid y Benfica prometen regalarnos un partidazo en el Santiago Bernabéu por la revancha de los playoffs de la Champions League. Luego polémico primer partido, existe mucha expectativa por ver este nuevo capítulo entre los equipos de José Mourinho y Álvaro Arbeloa.

El gigante español parte con ventaja en la serie tras imponerse 1-0 en Lisboa gracias un golazo del brasileño Vinícius Júnior. El ganador de esta llave enfrentará a Sporting Lisboa o Manchester City en octavos de final.

PUEDES VER: Fixture de la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y canales para los partidos por los partidos de vuelta

lr.pe

¿Cuándo juega Real Madrid - Benfica?

El partido de vuelta entre Real Madrid vs Benfica, por los playoffs de la UEFA Champions League, se disputará este miércoles 25 de febrero.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?

En territorio peruano, el compromiso entre Real Madrid y Benfica por la Liga de Campeones 2025-2026 empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid versus Benfica?

Real Madrid vs Benfica, por el pase a octavos de final de la Champions League, contará con la transmisión de ESPN en toda Sudamérica. Asimismo, vía streaming podrás seguirlo por Disney Plus Premium con suscripción previa.

¿Dónde ver Real Madrid - Benfica online?

Aparte de la plataforma Disney Plus Premium, también podrás seguirlo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Kylian Mbappé respaldó a Vinícius tras ser acusado de provocador por bailar: 'Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no'

lr.pe

Alineaciones Real Madrid - Benfica: posibles formaciones

El entrenador José Mourinho no estará presente en el banquillo para enfrentarse a su exequipo debido a que fue expulsado en la ida.

  • Real Madrid: Courtois; Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Federico Valverde; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Vinícius Jr., Mastantuono, Mbappé.
  • Benfica: Trubin; Otamendi, Araújo, Dahl, Dedic; Aursnes, Barreiro, Schjelderup, Sudakov, Prestianni; Pavlidis.
Notas relacionadas
Real Madrid pone en riesgo la punta de LaLiga de España: cayó de forma agónica 2-1 ante Osasuna

Real Madrid pone en riesgo la punta de LaLiga de España: cayó de forma agónica 2-1 ante Osasuna

LEER MÁS
Kylian Mbappé respaldó a Vinícius tras ser acusado de provocador por bailar: "Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no"

Kylian Mbappé respaldó a Vinícius tras ser acusado de provocador por bailar: "Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no"

LEER MÁS
Vinícius Jr. arremete contra el protocolo antirracismo aplicado en el Real Madrid-Benfica: "No sirvió para nada"

Vinícius Jr. arremete contra el protocolo antirracismo aplicado en el Real Madrid-Benfica: "No sirvió para nada"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

LEER MÁS
Martín Pérez Guedes sobre el agónico empate de Sporting Cristal a Universitario: "Inconscientemente el 2-0 nos hizo replegarnos"

Martín Pérez Guedes sobre el agónico empate de Sporting Cristal a Universitario: "Inconscientemente el 2-0 nos hizo replegarnos"

LEER MÁS
Javier Rabanal cuestiona la postura de Universitario ante Sporting Cristal: "No había ninguna indicación de meterse atrás"

Javier Rabanal cuestiona la postura de Universitario ante Sporting Cristal: "No había ninguna indicación de meterse atrás"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las últimas horas de José Jerí en Palacio de Gobierno: al borde de las lágrimas y Soda Stereo de fondo

Julio Velarde: "La autonomía del BCR no vino de la Constitución de 1993, sino de la de 1979"

Unos pescadores hacen un descubrimiento que obliga a los científicos a revisar la historia de hace 160 años

Deportes

¿A qué hora juega CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Leyenda del tenis mundial: el enigma Alejandro Olmedo

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Las últimas horas de José Jerí en Palacio de Gobierno: al borde de las lágrimas y Soda Stereo de fondo

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral: JEE le da un día de plazo para dar sus descargos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025