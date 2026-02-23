Real Madrid - Benfica: día, hora y canal de TV para ver la vuelta de los playoffs de la Champions League

Real Madrid y Benfica se enfrentarán por tercera ocasión en la Champions League 2025-26. Foto: Instagram/Gianluca Prestianni

Real Madrid y Benfica prometen regalarnos un partidazo en el Santiago Bernabéu por la revancha de los playoffs de la Champions League. Luego polémico primer partido, existe mucha expectativa por ver este nuevo capítulo entre los equipos de José Mourinho y Álvaro Arbeloa.

El gigante español parte con ventaja en la serie tras imponerse 1-0 en Lisboa gracias un golazo del brasileño Vinícius Júnior. El ganador de esta llave enfrentará a Sporting Lisboa o Manchester City en octavos de final.

¿Cuándo juega Real Madrid - Benfica?

El partido de vuelta entre Real Madrid vs Benfica, por los playoffs de la UEFA Champions League, se disputará este miércoles 25 de febrero.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?

En territorio peruano, el compromiso entre Real Madrid y Benfica por la Liga de Campeones 2025-2026 empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid versus Benfica?

Real Madrid vs Benfica, por el pase a octavos de final de la Champions League, contará con la transmisión de ESPN en toda Sudamérica. Asimismo, vía streaming podrás seguirlo por Disney Plus Premium con suscripción previa.

¿Dónde ver Real Madrid - Benfica online?

Aparte de la plataforma Disney Plus Premium, también podrás seguirlo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Real Madrid - Benfica: posibles formaciones

El entrenador José Mourinho no estará presente en el banquillo para enfrentarse a su exequipo debido a que fue expulsado en la ida.