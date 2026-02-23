El Benfica apeló la decisión de la UEFA de suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni, acusado de presuntamente insultar de manera racista al brasileño Vinicius Júnior. | Foto: composición LR/ESPN/Olé

El Benfica apeló la decisión de la UEFA de suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni, acusado de presuntamente insultar de manera racista al brasileño Vinicius Júnior. | Foto: composición LR/ESPN/Olé

La sanción impuesta al futbolista argentino Gianluca Prestianni por presuntos insultos racistas contra el brasileño Vinicius Júnior generó polémica a nivel internacional. El caso, evaluado por la UEFA, reavivó el debate sobre el racismo en el fútbol europeo y las medidas disciplinarias que se aplican en este tipo de situaciones.

Ante este escenario, el Benfica apeló la sanción para revertir o reducir el castigo impuesto al joven atacante argentino. El club portugués considera que existen argumentos suficientes para solicitar la revisión del fallo y lograr la habilitación del jugador en las competiciones correspondientes.

¿Cuál es la postura del Benfica?

En un reciente comunicado, el club lisboeta señaló que no existen pruebas de audio concluyentes que demuestren el presunto insulto racista contra el delantero brasileño del Real Madrid. Por ello, afirmaron que la suspensión provisional vulnera el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

''Sport Lisboa e Benfica tomó conocimiento de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisoria de un partido al jugador Gianluca Prestianni, en el marco de la investigación en curso relativa al incidente ocurrido en el partido frente a Real Madrid. El club lamenta no contar con el jugador mientras el proceso todavía sigue en curso y apelará esta decisión ante la UEFA, aunque difícilmente los plazos de la causa tengan efecto práctico de cara al partido de vuelta del playoff de la Champions League'', sostuvieron.

Asimismo, las 'Águilas' reafirmaron su compromiso con la lucha contra el racismo y la discriminación a través de su fundación. En esa línea, recordaron a su máximo ídolo histórico, Eusébio, referente del fútbol mundial y símbolo de orgullo afrodescendiente por sus raíces mozambiqueñas.

''El Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente su compromiso inquebrantable en la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción cotidiana, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en grandes figuras de la historia del club, como Eusébio'', concluyeron.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre el Real Madrid y Benfica?

El partido de vuelta entre el Real Madrid y Benfica será este miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo dirigido por José Mourinho está obligado a ganar el encuentro para avanzar a la siguiente ronda y eliminar a uno de los grandes favoritos para llevarse la máxima competición europea a nivel de clubes.

Tras el gol del delantero brasileño Vinicius Jr., el conjunto blanco tomó ventaja de cara al partido de vuelta que disputarán ambos equipos por los play-offs, en una serie que quedó abierta, pero con ligera superioridad para el cuadro madridista.