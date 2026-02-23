HOYSuscripcion LR Focus

Floyd Mayweather volverá a pelear contra Manny Pacquiao: confirman fecha y canal para ver la Pelea del Siglo II

Once años después, en Las Vegas, las dos leyendas del boxeo vuelven al ring para sacudir el mundo del deporte y definir al verdero 'rey'. Fecha y el canal para ver la histórica revancha.

Floyd y 'Pacman' se verán las caras once años después del primer combate. Foto: Lr/Netflix
Bombazo en el mundo del boxeo. El regreso de Floyd Mayweather no era casualidad, ya que acaban de confirmar la 'Pelea del Siglo II' ante Manny Pacquiao. La leyenda filipina hace poco volvió del retiro y pretende cobrarse la revancha una década después del primer combate. El 2 de Mayo de 2015, en Las Vegas, este épico duelo se convirtió en uno de los más vistos y rentables de la historia. Sin embargo, ambas figuras dejaron dudas en el ring. Por este motivo, este año se define al verdadero rey del box.

La Pelea del Siglo paralizó al planeta con el cruce entre los dos mejores campeones mundiales de los últimos tiempos. Asimismo, fue el evento boxístico más lucrativo de la época. Mayweather embolsó 16 millones de dólares por cada asalto, 'Pacman' cobró 120 millones de dólares pese a la derrota y por las entradas se pagaron 50 millones de dólares.

¿Cuándo y dónde pelea Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao?

Netflix confirmó la pelea en sus redes sociales y anunció que transmitirán el histórico combate como hicieron el Jake Paul vs Mike Tyson. El duelo será el sábado 19 de septiembre en Sphere, Las Vegas. La popular plataforma posteó el banner oficial con la leyenda estadounidense y 'Pacman' cara a cara, aunque todavía falta confirmar el horario. Probablemente, como en otras carteleras de boxeo, se enfrenten a las 11:00 pm.

¿Cuándo fue la última pelea de Floyd Mayweather?

Floyd Mayweather se retiró del boxeo hace casi diez años, dejando una huella imborrable en la historia del deporte. Su última pelea, que se llevó a cabo en un evento muy comentado, lo enfrentó al excampeón de la UFC, Conor McGregor, quien hizo su debut en el boxeo profesional. Este encuentro atrajo la atención de millones de aficionados y marcó un hito en los registros de audiencia y ganancias millonarias. Pocos vende tanto como Floyd.

