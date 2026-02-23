HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Floyd Mayweather anuncia su regreso al boxeo profesional a los 49 años: ¿cuándo vuelve al ring y contra quién peleará?

El excampeón mundial se retiró hace diez años con un récord de 50 victorias, pero quiere volver al cuadrilátero para agrandar su legado. Floyd peleará contra Mike Tyson antes de sus combates oficiales.

Floyd confirma su regreso al boxeo profesional para seguir agrandando su legado. Foto: Lr/ESPN
Floyd confirma su regreso al boxeo profesional para seguir agrandando su legado. Foto: Lr/ESPN

Floyd Mayweather sorprendió a los fanáticos del boxeo, tras anunciar su regreso oficial al deporte de los guantes. El excampeón mundial, a pocos días de cumplir 49 años, confirmó la noticia que muchos deseaban. 'Money' pirmero tendrá un evento de exhibición programado para abril, en el que se medirá ante Mike Tyson en la República Democrática del Congo. Posteriormente, dejará las exhibiciones para ir por los reales asaltos.

El puglista estadounidense acabó invicto su carrera, aunque fue discutido por su estilo de combate y su perfil ultradefensivo. Floyd tenía una gran técnica para desplazarse en el cuadrilátero y contragolpear. Sin duda, fue el boxeador que más dinero ganó en su extenso reinado que incluye 50 victorias con 27 nocauts. Asimismo, 5 campeonatos mundiales en cinco categorías de peso (superpluma hasta ligero).

PUEDES VER: Erick Noriega brilla en Gremio con un golazo en la tanda de penales para clasificar a la final del Campeonato Gaúcho

lr.pe

¿Cuándo vuelve a pelear Floyd Mayweather?

En Abril tendrá un combate de exhibición ante el legendario Mike Tyson y servirá como pretemporada para buscar peleas oficiales con su representante y socio global de medios, CSI Sports/FIGHT SPORTS, desde Junio. "Todavía tengo lo necesario para lograr más récords en el boxeo. Desde mi próximo evento con Mike Tyson hasta mi siguiente pelea profesional después de eso, nadie tendrá un impacto mayor en las taquillas, tendrá una audiencia global de transmisión más grande ni generará más dinero con cada evento", aseguró el excampeón mundial.

Es importante destacar que su agente y los organismos del boxeo vienen evaluando el rival del veterano deportista. El oponente tendrá que ser rankeado e incluso suena fuerte una revencha contra Manny Pacquiao, ya que también volvió del retiro.

PUEDES VER: Álex Valera responde al 'Puma' Carranza tras reaccionar a su polémico 'bailecito' ante Sporting Cristal: "No me sale tu paso"

lr.pe

¿Cuándo fue la última pelea de Floyd Mayweather?

Floyd Mayweather se retiró del boxeo hace casi diez años, dejando una huella imborrable en la historia del deporte. Su última pelea, que se llevó a cabo en un evento muy comentado, lo enfrentó al excampeón de la UFC, Conor McGregor, quien hizo su debut en el boxeo profesional. Este encuentro atrajo la atención de millones de aficionados y marcó un hito en los registros de audiencia y ganancias millonarias. Pocos vende tanto como Floyd.

