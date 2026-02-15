HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Raphinha vuelve a la convocatoria del Barcelona, que hoy visita al Girona

Equipo dirigido por Hansi Flick buscará la victoria en el Estadio Montilivi (3:00 p.m.) y así volver al liderato de LaLiga española.

Raphinha se recuperó de lesión.
Raphinha se recuperó de lesión. | FC Barcelona

El torneo español está emocionante. El último sábado el Real Madrid alcanzó el liderato luego de derrotar con holgura a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu (60 puntos). Pero el escolta FC Barcelona (58) está al acecho y hoy intentará recuperar el primer lugar cuando visite al Girona en el Estadio Montilivi (3:00 p.m.). Además, urge levantar cabeza tras la dolorosa goleada sufrida a mitad de semana en la Copa del Rey a manos del Atlético Madrid.

La buena noticia para el elenco dirigido por Hansi Flick es la vuelta del atacante brasileño Raphinha, pero esperará su oportunidad en el banco de los suplentes. Por lo que el once sería con: En la portería seguirá con la titularidad Joan García; en ofensiva sí habría algunas variantes. Alejandro Balde podría ser suplente y, en su lugar, el titular sería Joao Cancelo. El español no viene en su mejor momento; mientras que el lateral derecho sería para Jules Koundé. Y la pareja de centrales estaría formada por Eric García y Pau Cubarsí.

En el medio sector, Flick apostaría por el regreso de Marc Bernal y a su lado estará el neerlandés Frenkie De Jong. Un poco más adelantado y suelto Fermín López; para dejar en ataque a Lamine Yamal, Ferrán Torres y Robert Lewandowski.

“El Girona es un equipo bien organizado, valiente, que saca bien el balón... es importante que seamos más intensos y que tengamos más dinámica que en los otros encuentros”, comentó el estratega del Barcelona sobre su rival de esta tarde en Montilivi.

Notas relacionadas
Partido Real Madrid goleó 4-1 al Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga de España

Partido Real Madrid goleó 4-1 al Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga de España

LEER MÁS
Universitario derrotó 3-0 a Circolo y escala posiciones en la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario derrotó 3-0 a Circolo y escala posiciones en la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Jairo Concha reveló detalles sobre su insólita celebración a lo Lamine Yamal con Universitario: "Álex Valera nos mandó un mensaje"

Jairo Concha reveló detalles sobre su insólita celebración a lo Lamine Yamal con Universitario: "Álex Valera nos mandó un mensaje"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026: blanquiazules pierden el primer set

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026: blanquiazules pierden el primer set

LEER MÁS
Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: "Para mí es un arquerazo"

Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: "Para mí es un arquerazo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caen por usar Yape falsos en Huaraz: uno de los intervenidos estafó a su víctima hasta por S/600

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026: blanquiazules pierden el primer set

Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

Deportes

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026: blanquiazules pierden el primer set

Melgar vs CD Moquegua EN VIVO HOY por la fecha 3 de la Liga 1 2026: sigue el minuto a minuto

Jairo Vélez incómodo por constantes reclamos de la hinchada de Alianza Lima: “Hay cosas que no las entiendo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Moción de censura contra José Jerí: bancadas afinan posturas a contrarreloj en medio de divisiones internas y dudas en votación

Ernesto Álvarez anuncia que no renunciará a su cargo y rechaza censura contra José Jerí

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025