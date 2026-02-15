Raphinha vuelve a la convocatoria del Barcelona, que hoy visita al Girona

El torneo español está emocionante. El último sábado el Real Madrid alcanzó el liderato luego de derrotar con holgura a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu (60 puntos). Pero el escolta FC Barcelona (58) está al acecho y hoy intentará recuperar el primer lugar cuando visite al Girona en el Estadio Montilivi (3:00 p.m.). Además, urge levantar cabeza tras la dolorosa goleada sufrida a mitad de semana en la Copa del Rey a manos del Atlético Madrid.

La buena noticia para el elenco dirigido por Hansi Flick es la vuelta del atacante brasileño Raphinha, pero esperará su oportunidad en el banco de los suplentes. Por lo que el once sería con: En la portería seguirá con la titularidad Joan García; en ofensiva sí habría algunas variantes. Alejandro Balde podría ser suplente y, en su lugar, el titular sería Joao Cancelo. El español no viene en su mejor momento; mientras que el lateral derecho sería para Jules Koundé. Y la pareja de centrales estaría formada por Eric García y Pau Cubarsí.

En el medio sector, Flick apostaría por el regreso de Marc Bernal y a su lado estará el neerlandés Frenkie De Jong. Un poco más adelantado y suelto Fermín López; para dejar en ataque a Lamine Yamal, Ferrán Torres y Robert Lewandowski.

“El Girona es un equipo bien organizado, valiente, que saca bien el balón... es importante que seamos más intensos y que tengamos más dinámica que en los otros encuentros”, comentó el estratega del Barcelona sobre su rival de esta tarde en Montilivi.