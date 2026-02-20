HOYSuscripcion LR Focus

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos
Deportes

Delantero de Independiente del Valle destacó a Hernán Barcos y aseguró que fue como su padre: "Es gigante lo que representa en mí"

Djorkaeff Reasco coincidió con Hernán Barcos durante su etapa en LDU de Quito. El atacante recuerda al 'Pirata' como un jugador profesional y que siempre se preocupaba por todos en el plantel.

Djorkaeff Reasco coincidió con Hernán Barcos en LDU de Quito. Foto: composición LR/captura de Benja Aunn
Djorkaeff Reasco coincidió con Hernán Barcos en LDU de Quito. Foto: composición LR/captura de Benja Aunn

Hernán Barcos no solo dejó su nombre marcado en la historia de Alianza Lima, sino también en distintos clubes por los que pasó. Uno de los lugares donde lo recuerdan con especial cariño es LDU Quito. El ‘Pirata’ ganó títulos con el equipo ecuatoriano y, además, apoyó a varios jóvenes que daban sus primeros pasos en el fútbol. Justamente, uno de ellos es el delantero Djorkaeff Reasco, quien le guarda un afecto especial.

En una reciente entrevista, Reasco contó lo importante que ha sido Hernán Barcos en su carrera. Según explicó, el atacante argentino siempre lo aconsejó y le daba recomendaciones para generar peligro en el área rival. Incluso, lo considera su padre en el ámbito deportivo.

Djorkaeff Reasco destaca la importancia de Hernán Barcos en su carrera

"Barcos, para mí, fue como un papá. Me enseñó mucho en la definición, cómo ver al arquero. Es gigante lo que Barcos representa en mí como jugador. Primero, como hincha, cuando lo vi jugar, fue uno de los delanteros más grandes que vi en Liga. Después, como compañero, fue fenomenal. Como capitán, un líder nato: te decía las cosas como son y siempre remaba para adelante", dijo en diálogo con el youtuber Benja Annun.

Posteriormente, precisó que Barcos no solo es un gran jugador, sino que también se preocupa por el bienestar de todos sus compañeros. Por ello, asegura que es una persona excepcional, con quien aún mantiene contacto pese a la distancia.

"Impresionante. Se encarga de todo, está pendiente de que todos los jugadores vayan al gimnasio, que se alimenten bien y en Liga también. Habían muchos jugadores que los equipos los quería y los aconsejaba. Te llevaba por buen persona. Yo tengo contacto con él y es hermoso", añadió.

¿En qué clubes ha jugado Hernán Barcos?

Hernán Barcos ha pasado por distintos clubes del continente y dejó su huella en equipos como Alianza Lima, LDU o Gremio de Brasil. A continuación, repasa su trayectoria.

  • Racing Club
  • Guaraní
  • Olmedo
  • Estrella Roja
  • Huracán
  • Shangái Shenhua
  • Shenzhen Ruby
  • LDU
  • Palmeiras
  • Gremio
  • Sporting de Lisboa
  • Vélez Sarsfield
  • Cruzeiro
  • Atlético Nacional
  • Bashundhara Kings
  • Alianza Lima
  • FC Cajamarca
