Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Deportes

Perú vs Ecuador EN VIVO por el Sudamericano Femenino sub 20: ¿a qué hora, dónde y cómo ver el partido?

Luego de caer 6-0 ante Brasil, Perú buscará una victoria frente a Ecuador en el Estadio Emiliano Ghezzi, en Asunción.

Perú vs Ecuador se enfrentarán por la quinta fecha del Sudamericano Femenino. Foto: composición LR
Perú se enfrentará a Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 13 de febrero desde las 4.00 p.m. (hora peruana), en lo que será un encuentro por el Sudamericano Femenino Sub-20 correspondiente a la fecha 5 del certamen. Para seguir este partidazo, podrás hacerlo por la señal de DSports y DGO. Sin embargo, recuerda que también puedes seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes, donde encontrarás la cobertura completa del evento.

Perú llega a este encuentro tras una dura derrota ante Brasil, que en la fecha anterior goleó 6-0 a la Bicolor, por lo que se espera un mejor rendimiento de las jugadoras en este compromiso. Por su parte, Ecuador viene de golear 6-0 a Bolivia. El partido se disputará en el Estadio Emiliano Ghezzi, en la ciudad de Asunción.

¿Cuándo juega Perú vs Ecuador por el Sudamericano Femenino sub 20?

Perú contra Ecuador, se realizará este viernes 13 de febrero en el Estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción. El recinto tiene capacidad para 6000 espectadores. 

¿A qué hora es el Perú vs Ecuador por el Sudamericano Femenino sub 20?

En territorio peruano, este partido se podrá seguir desde las 4.00 p.m. A continuación, la lista de horarios para otros países, para que no te pierdas el compromiso:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 4.00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 5.00 p.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 6.00 p.m.

¿Dónde ver Perú vs Ecuador por el Sudamericano Femenino sub 20?

El partido entre Perú y Ecuador se podrá ver por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO. Además, podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Tabla de posiciones del grupo B del Sudamericano Femenino sub 20

#EquipoPJGEPGF:GCDGPTS
1Brasil Sub-20 F330014:2129
2Argentina Sub-20 F330010:199
3Ecuador Sub-20 F31029:543
4Perú Sub-20 F31022:10-83
5Bolivia Sub-20 F40040:17-170
