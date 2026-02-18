Javier Rabanal no asegura la convocatoria de Sekou Gassama para el partido entre Universitario vs Sporting Cristal: "Hoy tiene déficit físico"

A pocos días del partido Universitario vs Sporting Cristal, el técnico Javier Rabanal se refirió acerca de su rival y habló sobre el delantero Sekou Gassama, quien no ha tenido el arranque de temporada esperado tras su debut en la Liga 1. El DT español indicó que están tomando con mesura la continuidad del senegalés en los próximos duelos del equipo crema.

El técnico fue consultado si el senegalés sería tomado en cuenta para el duelo partido ante Sporting Cristal e indicó que que su presencia no está asegurada, ya que algunos futbolistas vuelven a la convocatoria: "A Sekou le di más minutos de los que debía para ver en qué punto está. Vamos a ver si tiene minutos ante Cristal porque vuelven Flores y Tunche y la competencia es dura. Hoy tiene déficit físico. Vamos a ver si entra en la convocatoria, él tiene que ganarse sus minutos", indicó el español.

Javier Rabanal no asegura convocatoria de Sekou Gassama para el duelo entre Universitario y Sporting Cristal

Una de las razones por las que el entrenador no aseguró la presencia del delantero en la convocatoria de Universitario, es debido a que considera que tiene que estar mejor físicamente para afrontar este tipo de duelos. "Tiene que seguir trabajando si quiere optar a ser titular", mencionó el entrenador.

Incluso, el DT habló sobre su decisión de ponerlo 30 minutos en el último partido por Liga 1 ante Cienciano. "Nosotros sabíamos que le faltaba un poco, pero si no entra a jugar no podemos saber futbolísticamente cómo está. No quise meterlo diez o quince minutos, que a lo mejor hacía un gol y nos llevábamos una conclusión errónea. Lo quise meter media hora y se vio que todavía le falta", indicó el estratega.

¿Cuándo se jugará el partido entre Universitario y Sporting Cristal?

El duelo entre la 'U' y Sporting Cristal, se jugará el próximo 21 de febrero a las 4.00 p. m. Este enfrentamiento es uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la Liga 1 2026.