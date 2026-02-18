HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 EN VIVO | CONGRESO escoge HOY al nuevo PRESIDENTE DEL PERÚ

Deportes

Javier Rabanal no asegura la convocatoria de Sekou Gassama para el partido entre Universitario vs Sporting Cristal: "Hoy tiene déficit físico"

El técnico español se refirió acerca de lo que será el duelo entre Universitario y Sporting Cristal por la cuarta fecha de la Liga 1 2026.

Javier Rabanal no asegura convocatoria de Sekou Gassama para duelo entre Universitario y Sporting Cristal. Foto: composición LR
Javier Rabanal no asegura convocatoria de Sekou Gassama para duelo entre Universitario y Sporting Cristal. Foto: composición LR

A pocos días del partido Universitario vs Sporting Cristal, el técnico Javier Rabanal se refirió acerca de su rival y habló sobre el delantero Sekou Gassama, quien no ha tenido el arranque de temporada esperado tras su debut en la Liga 1. El DT español indicó que están tomando con mesura la continuidad del senegalés en los próximos duelos del equipo crema.

El técnico fue consultado si el senegalés sería tomado en cuenta para el duelo partido ante Sporting Cristal e indicó que que su presencia no está asegurada, ya que algunos futbolistas vuelven a la convocatoria: "A Sekou le di más minutos de los que debía para ver en qué punto está. Vamos a ver si tiene minutos ante Cristal porque vuelven Flores y Tunche y la competencia es dura. Hoy tiene déficit físico. Vamos a ver si entra en la convocatoria, él tiene que ganarse sus minutos", indicó el español.

PUEDES VER: Entradas Sporting Cristal vs Universitario: precios para ver el partido en el Alberto Gallardo

lr.pe

Javier Rabanal no asegura convocatoria de Sekou Gassama para el duelo entre Universitario y Sporting Cristal

Una de las razones por las que el entrenador no aseguró la presencia del delantero en la convocatoria de Universitario, es debido a que considera que tiene que estar mejor físicamente para afrontar este tipo de duelos. "Tiene que seguir trabajando si quiere optar a ser titular", mencionó el entrenador.

Incluso, el DT habló sobre su decisión de ponerlo 30 minutos en el último partido por Liga 1 ante Cienciano. "Nosotros sabíamos que le faltaba un poco, pero si no entra a jugar no podemos saber futbolísticamente cómo está. No quise meterlo diez o quince minutos, que a lo mejor hacía un gol y nos llevábamos una conclusión errónea. Lo quise meter media hora y se vio que todavía le falta", indicó el estratega.

PUEDES VER: DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

lr.pe

¿Cuándo se jugará el partido entre Universitario y Sporting Cristal?

El duelo entre la 'U' y Sporting Cristal, se jugará el próximo 21 de febrero a las 4.00 p. m. Este enfrentamiento es uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la Liga 1 2026.

Notas relacionadas
Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver el 'clásico' del Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver el 'clásico' del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Revelan por qué Javier Rabanal aún no hace debutar a Miguel Silveira en Universitario: "Está buscando el momento ideal"

Revelan por qué Javier Rabanal aún no hace debutar a Miguel Silveira en Universitario: "Está buscando el momento ideal"

LEER MÁS
‘Chino’ Ximénez tuvo peculiar elogio hacia Alex Valera por ser goleador con Universitario: “Más parece un delantero uruguayo o paraguayo”

‘Chino’ Ximénez tuvo peculiar elogio hacia Alex Valera por ser goleador con Universitario: “Más parece un delantero uruguayo o paraguayo”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

LEER MÁS
DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

LEER MÁS
Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta, asegura que Liga Peruana de Vóley es más competitiva que la portuguesa: "Me sorprendió"

Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta, asegura que Liga Peruana de Vóley es más competitiva que la portuguesa: "Me sorprendió"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Porto Rico': la película dirigida por René Pérez que reúne a Bad Bunny, Javier Bardem y Edward Norton

Maju Mantilla responde a María Pía Vallejos, supuesta 'saliente' de Gustavo Salcedo: "Terceras personas no pueden juzgar"

EN VIVO nuevo presidente del Perú: así se realiza la votación a favor de Héctor Acuña, María del Carmen Alva, José Balcázar y Edgar Reymundo

Deportes

Giancarlo Granda manda indirecta a Paolo Guerrero al compararlo con Yoshimar Yotún ante 2 de Mayo: "El capitán tiene que patear el penal"

Regatas vs UVIV Ecuador EN VIVO HOY: ¿a qué hora y en qué canal juegan por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley 2026?

Javier Rabanal se rinde a Sporting Cristal previo al decisivo partido contra Universitario: "Candidato a pelear el campeonato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

EN VIVO nuevo presidente del Perú: así se realiza la votación a favor de Héctor Acuña, María del Carmen Alva, José Balcázar y Edgar Reymundo

Presidencia rechaza pagar defensa de Boluarte en caso de enriquecimiento ilícito, pero aprueba otros cuatro pagos

Multarán hasta con medio millón de soles a los partidos que no presenten información financiera de aportes y gastos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025