Universitario suma dos victorias y un empate en estas tres primeras fechas del Torneo Apertura 2026. Por el momento, todo es tranquilidad y alegría en tienda merengue, aunque hay un aspecto que ha preocupado a la hinchada. Desde la primera jornada, el brasileño Miguel Silveira no ha tenido ningún minuto con la 'U'.

El volante llegó desde el fútbol japonés en busca de continuidad. Sin embargo, aún no ha sido tomado en cuenta por Javier Rabanal para la Liga 1. Al respecto, el periodista Gustavo Peralta explicó a qué se deberían sus constantes ausencias.

Revelan por qué Javier Rabanal no usa a Miguel Silveira en Universitario

En el programa 'Pepas de la PM', Peralta aseguró que Rabanal quiere utilizar a Silveira como volante interior, pero tanto Jairo Concha como Martín Pérez Guedes están un paso por delante de él.

"¿Hay algún interior que salga en este momento del equipo? ¿Hay alguno de bajo nivel? Pérez Guedes es el que más entiende el sistema táctico de Rabanal y Jairo Concha está jugando una barbaridad y está teniendo la capacidad de jugar 90 minutos. Sacar a Concha no ameritaba en el partido contra Cienciano. Si bien se puede tirar para las bandas, lo que busca Rabanal es un jugador más que rompa líneas; por ello, entró Fértoli", precisó.

Asimismo, el comunicador señaló que Rabanal aún busca el partido ideal para Silveira. "Además, según me cuentan en la interna, Rabanal está buscando el momento ideal para hacerlo debutar. No se trata de hacerlo jugar en cualquier partido y que se queme. Él considera que tiene que darle mejores condiciones para que juegue La tiene difícil ante Cristal porque hay jugadores que van a volver", añadió.

¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario por la Liga 1 2026?

Después de vencer a Cienciano en el Monumental, Universitario tendrá que enfrentarse a Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará este sábado 21 de febrero, a partir de las 4.00 p. m. en el estadio Alberto Gallardo.