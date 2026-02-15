Franco Navarro pidió tranquilidad tras últimos resultados de Alianza Lima: "Esto es partido a partido"
El director deportivo de Alianza Lima pidió no alarmarse por los últimos resultados del club blanquiazul a nivel internacional y local.
El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, se refirió del presente del club blanquiazul, quien no la viene pasando bien en cuanto a resultados. En medio del regreso del plantel íntimo a la capital tras el empate ante Alianza Atlético por Liga 1, el directivo fue consultado acerca de la situación que vive el equipo, pero pidió no alarmarse, ya que hay tiempo de corregir los errores demostrados hasta el momento.
Si bien no obtuvieron el resultado esperado en su visita a Trujillo, el 'Pepón' se muestra optimista por lo que puede hacer el plantel para revertir los resultados obtenidos. "Van tres fechas, siete puntos. Un triunfo de visita, empate de visita y victoria de local. Ahora hay que esperar el viernes. Esto es partido a partido”, indicó el director deportivo.
El exfutbolista de la selección peruana mencionó que la falta de tranquilidad en el momento de definición está pasando factura. “Fue un partido intenso. Nos está faltando la tranquilidad para la definición", mencionó Franco Navarro los medios de comunicación.
En Alianza Lima saben que el objetivo para esta temporada es lograr el campeonato. Luego del tropiezo en la Copa Libertadores, todo las fichas están puestas en el título nacional de la Liga 1 2026.
¿Cómo marcha Alianza Lima en la Liga 1 2026?
Alianza Lima se ubica en el tercer puesto de la tabla del campeonato con 7 puntos hasta el momento. Tengamos en cuenta que el equipo dirigido por Pablo Guede suma 2 triunfos y 1 empate en la presente temporada de la Liga 1. La próxima fecha, los blanquiazules deberán recibir a Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva.