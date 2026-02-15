HOYSuscripcion LR Focus

Pablo Guede niega mala relación con Federico Girotti tras cruce en empate de Alianza Lima: "Es mi forma de entrenar"

En su retorno a Lima, el técnico argentino aseguró que suele gritar a sus jugadores porque es su estilo de dirigir y no considera que tenga una mala relación con ninguno por ello.

Federico Girotti llegó a Alianza Lima procedente de Talleres. Foto: composición LR/Entre Bolas
Pablo Guede y Federico Girotti habrían protagonizado un tenso cruce durante el empate de Alianza Lima contra Alianza Atlético. Durante la transmisión de L1 Max, se informó que el delantero estaba muy molesto y respondió con un gesto a su técnico después de que le dio una indicación. Este momento ha sido cuestionado por los hinchas; por ello, el entrenador argentino salió a esclarecer la situación.

En su regreso a Lima, Guede aseguró que no tiene una mala relación ni con Girotti ni con ninguno de sus dirigidos. Asimismo, precisó que suele gritar a sus jugadores porque es su forma de entrenar y sentir el fútbol.

Pablo Guede rechaza que tenga una mala relación con Federico Girotti

El plantel de Alianza arribó este domingo por la mañana al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Guede se detuvo unos minutos para hablar con la prensa y se refirió al cruce con Girotti.

"¿De verdad le van a dar bola a eso? Te lo contesto tranquilamente. Me lo empezaron a decir con Peña. Yo no voy a discutir con esas cosas porque me parecen tonterías. Y el que diga eso es porque quiere generar problemas donde no lo hay. Yo ya lo expliqué de buena manera en el momento en el que me preguntaron con lo de Peña. Mi relación con los jugadores es así, no tengo problemas con nadie y no lo voy a tener. No sé ni en qué jugada me dices porque como le grité a Girotti, también le grité a Paolo. Es mi forma de entrenar. El que quiera ver o crear un problema donde no lo hay es porque algo está buscando", declaró.

Asimismo, sostuvo que muestra la misma intensidad en los partidos como en los entrenamientos. "¿Ustedes no vinieron a ver mis entrenamientos? Es que yo lo vivo de esta manera, el fútbol lo vivo con esta pasión. Si tengo que dar una indicación a un jugador, le grito. Trato de meterle lo más posible para sacar lo mejor de ellos. Pero es mentira que haya algún problema. Cero problemas", concluyó.

¿Qué pasó entre Pablo Guede y Federico Girotti?

Federico Girotti y Paolo Guerrero ingresaron en el segundo tiempo en busca del gol. Con ambos en cancha, Guede le dio una indicación al atacante argentino, pero no lo habría recibido de buena manera. De acuerdo a la periodista Analú Rodríguez, Girotti le hizo un gesto.

“Muy molesto Girotti le responde con un gesto a Pablo Guede y Guede voltea a hablar con sus asistentes. Le da una indicación como que se aleje de Paolo y Girotti le respondió”, detalló la comunicadora.

