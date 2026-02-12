Atlético Madrid fue una máquina y aplastó 4-0 al FC Barcelona por la semifinal ida de la Copa del Rey.

El Atlético Madrid sueña con llegar a la final de la Copa del Rey. | Difusión

El Atlético Madrid sueña con llegar a la final de la Copa del Rey. | Difusión

¡De ensueño! Anoche el hincha del Atlético Madrid vivió la mejor noche de su vida. Y es que ayer el equipo dirigido por Diego Simeone dio cátedra de cómo se juega fútbol y en el estadio Metropolitano aplastó 4-0 al FC Barcelona por la semifinal ida de la Copa del Rey.

En el primer tiempo los “Colchoneros” fueron un aluvión y los goles anotados por Eric García (en contra), Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez, quedaron cortos para el nivel mostrado.

Apenas a los tres minutos Giuliano Simeone se pierde un mano a mano. El argentino no pudo definir, por lo que el golero Joan García del Barcelona atajó con su pierna izquierda.

Precisamente el ‘1’ catalán sería protagonista en el primer gol. El zaguero Eric García le devolvió el esférico al golero, quien no pudo controlar y se le escapó con dirección al arco. La pelota entró en su totalidad y pese a la definición de Lookman, el árbitro asistente indicó que había sido autogol.

No pasó mucho tiempo cuando la “Araña” Álvarez abrió por derecha para Nahuel Molina, quien tocó en corto para Griezmann (14’) encargado de controlar y definir de zurda para ampliar la ventaja.

Esto ‘noqueó’ al Barcelona que no presionaba ni podía dar tres pases seguidos. El Atlético Madrid aprovechó las falencias mostradas y esta vez Lookman (33’) en un contragolpe y con un disparo colocado ponía el 3-0 parcial. La algarabía era única en el Metropolitano que enloqueció más cuando Julián Álvarez (45’ +2) le reventó el arco a Joan García tras pase previo de Lookman, una de las figuras.

Para el complemento el Barcelona intentó buscar el descuento y pese a que lo consiguió a través de Pau Cubarsi (52’), este fue anulado por posición adelantada. El 4-0 no se movió y ahora el cuadro de Hansi Flick buscará revancha en el Camp Nou el próximo 3 de marzo.