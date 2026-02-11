HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Manchester City goleó sin problemas al Fulham (3-0) y se puso a tres puntos del líder Arsenal

"Gunners" buscarán ampliar su liderato en la Premier League ante el Brentford (3:00 p.m.).

Haaland y Foden celebran la goleada del Manchester City.
Haaland y Foden celebran la goleada del Manchester City. | Manchester City

¡De candela! El Manchester City continúa dando caza al líder Arsenal y ayer no tuvo mayores inconvenientes para golear al Fulham en esta jornada 26 de la Premier League (3-0). Antoine Semenyo, Nico O’Reilly y Erling Haaland fueron los encargados de marcar para los ciudadanos en apenas un tiempo.

Desde el arranque los “Ciudadanos” se volcaron en ataque con un doble acercamiento de Phil Foden. Hasta que un rebote dentro del área le quedó justo a Semenyo (24’), quien solo se lanzó y empujó el balón al fondo de la red tras centro previo de Matheus Nunes.

El Fulham asustó en un contragolpe, pero Gianluigi Donnarumma estuvo enorme y evitó la caída de su arco. En esa misma acción, el City agarró mal parado a los visitantes y un buen pase de Semenyo fue para Nico O’Reilly (30’), encargado de picar el balón ante la salida del ‘1’ y así ampliar diferencias.

Haaland (39’) no podía irse del Etihad Stadium sin anotar y antes de terminar la primera mitad sacó un remate a ras con su pierna zurda y colocó el 3-0 en apenas 45 minutos. En el complemento no se hicieron más daño y el los de Manchester están en la segunda casilla de la Premier League con 53 puntos, tres menos que el líder Arsenal, que hoy visita al Brentford (3:00 p.m.).

