La detención de Antonio Álvarez impactó a los hinchas del Barcelona SC y a los seguidores del fútbol sudamericano, tras la celebración de la Noche Amarilla y en plena Copa Libertadores. El presidente del club fue aprehendido el martes 10 de febrero en el marco del Caso Goleada. Sin embargo, las razones detrás de su arresto sorprende por las fuertes acusaciones o vinculaciones extradeportivas con otros dirigentes,

El popular club de Ecuador designo de inmediato a Miguel Montalvo como presidente subrogante El líder del partido amarillo está siendo objeto de una indagación por parte de la Fiscalía General del Estado. En esta investigación también se encuentran sus hermanos Aquiles, alcalde de Guayaquil y otros ochos implicados. En total son once procesados que podrían afrontar 20 de prisión.

¿Por qué el presidente de Barcelona SC fue detenido y perdió su puesto?

Las detenciones realizadas no se basan en una condena definitiva para los implicados, ya que la Fiscalía ha ordenado los arrestos con el objetivo de llevar a cabo investigaciones. Esto implica que los Álvarez pueden estar privados de libertad por un periodo de hasta 24 horas, mientras los agentes del Estado trabajan en la formulación de cargos en el marco de la causa.

Es importante señalar que los acusados en el caso Goleada podrían enfrentar penas de entre 19 y 22 años de cárcel, según lo estipulado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que aborda el delito de lavado de activos.

¿Qué es el caso 'Goleada' en Sudamérica?

El caso 'Goleada' refiere a una investigación en curso por presunto lavado de activos y defraudación tributaria involucra a un total de 11 personas, entre las que se destacan Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Las autoridades continúan indagando para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados.

En el contexto de la investigación, la policía llevó a cabo allanamientos en diferentes localidades de la provincia de Guayas. Durante estas operaciones, se confiscaron objetos de valor en la vivienda del alcalde de Guayaquil, incluyendo dispositivos electrónicos y una considerable cantidad de billetes en fajos.