HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Deportes

Detienen al presidente del Barcelona SC por el polémico caso Goleada: los once procesados podrían afrontar 20 años de prisión

Antonio Álvarez en el ojo de la tormenta, tras ser destituido del cargo en Barcelona SC y detenido por supuesto caso de corrupción e incluso podría recibir una fuerte sanción si encuentran pruebas contundentes.

El presidente de Barcelona SC fue destituidito y detenido por supuesto caso de corrupción. Foto: Lr/ESPN
El presidente de Barcelona SC fue destituidito y detenido por supuesto caso de corrupción. Foto: Lr/ESPN

La detención de Antonio Álvarez impactó a los hinchas del Barcelona SC y a los seguidores del fútbol sudamericano, tras la celebración de la Noche Amarilla y en plena Copa Libertadores. El presidente del club fue aprehendido el martes 10 de febrero en el marco del Caso Goleada. Sin embargo, las razones detrás de su arresto sorprende por las fuertes acusaciones o vinculaciones extradeportivas con otros dirigentes,

El popular club de Ecuador designo de inmediato a Miguel Montalvo como presidente subrogante El líder del partido amarillo está siendo objeto de una indagación por parte de la Fiscalía General del Estado. En esta investigación también se encuentran sus hermanos Aquiles, alcalde de Guayaquil y otros ochos implicados. En total son once procesados que podrían afrontar 20 de prisión.

PUEDES VER: Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

lr.pe

¿Por qué el presidente de Barcelona SC fue detenido y perdió su puesto?

Las detenciones realizadas no se basan en una condena definitiva para los implicados, ya que la Fiscalía ha ordenado los arrestos con el objetivo de llevar a cabo investigaciones. Esto implica que los Álvarez pueden estar privados de libertad por un periodo de hasta 24 horas, mientras los agentes del Estado trabajan en la formulación de cargos en el marco de la causa.

Es importante señalar que los acusados en el caso Goleada podrían enfrentar penas de entre 19 y 22 años de cárcel, según lo estipulado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que aborda el delito de lavado de activos.

PUEDES VER: Sekou Gassama ya tendría fecha para debutar con Universitario por el Torneo Apertura: "Va a tener la oportunidad"

lr.pe

¿Qué es el caso 'Goleada' en Sudamérica?

El caso 'Goleada' refiere a una investigación en curso por presunto lavado de activos y defraudación tributaria involucra a un total de 11 personas, entre las que se destacan Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Las autoridades continúan indagando para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados.

En el contexto de la investigación, la policía llevó a cabo allanamientos en diferentes localidades de la provincia de Guayas. Durante estas operaciones, se confiscaron objetos de valor en la vivienda del alcalde de Guayaquil, incluyendo dispositivos electrónicos y una considerable cantidad de billetes en fajos.

Notas relacionadas
Periodistas ecuatorianos se pelean en vivo por comparar a Paolo Guerrero con Darío Benedetto: "¿Quién tiene más trayectoria?"

Periodistas ecuatorianos se pelean en vivo por comparar a Paolo Guerrero con Darío Benedetto: "¿Quién tiene más trayectoria?"

LEER MÁS
Eryc Castillo no descarta volver a Barcelona SC en un futuro tras renovar con Alianza Lima: "Solo hay que coordinarlo"

Eryc Castillo no descarta volver a Barcelona SC en un futuro tras renovar con Alianza Lima: "Solo hay que coordinarlo"

LEER MÁS
Peruana es asesinada junto con futbolista de Barcelona SC, en Ecuador: investigan posible ataque dirigido

Peruana es asesinada junto con futbolista de Barcelona SC, en Ecuador: investigan posible ataque dirigido

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo recuerda 'Capiatazo' ante Universitario y revela que espera 'Matutazo' en Copa Libertadores: "Ojalá Dios nos ilumine"

DT de 2 de Mayo recuerda 'Capiatazo' ante Universitario y revela que espera 'Matutazo' en Copa Libertadores: "Ojalá Dios nos ilumine"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nueva Carretera Central: Mesa multisectorial anuncia paro y exige la renuncia de ministros de Transportes y Economía

El interruptor molecular que científicos surcoreanos descubrieron para revertir células de cáncer de colon a estado normal

China rompería un récord histórico con la construcción de la presa de agua más alta de la Tierra: sería como un rascacielos de 100 pisos

Deportes

Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Sporting Cristal ante Melgar: "Nos gusta mucho regalar goles"

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Administrador de Sport Boys cuestiona decisión de Conar de publicar audios del VAR tras reclamo de Universitario: “Nuestra indignación”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

Fuerza Popular y APP son incluidos en investigación por presunto mal uso de franja electoral

Poder Judicial conforma comisión para reforma del sistema de justicia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025