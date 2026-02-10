Andy Polo se quedará en Universitario pese al interés de Millonarios: el motivo por el que el extremo no jugará con Fabián Bustos
Millonarios busca alternativas para reforzar su delantera, considerando a jugadores como Jarlan Barrera, Daniel Ruiz y James Rodríguez ante la negativa de fichar por el carrilero de Universitario.
Se encendieron las alarmas en Universitario, tras el inminente interés de Millonarios FC por Andy Polo. El futbolista de 31 años es una de las piezas más importantes en el esquema táctico de la 'U' e incluso en la idea de juego base. El tricampeón de la Liga 1, antes que llegue Javier Rabanal, utilizaba el 1-3-5-2 y marcaban diferencias por las bandas con los carrileros. 3 años después, en el llano o en la altura, Polo sigue siendo irremplazable en el once titular.
No es un secreto que ese ida y vuelta sedujo a importantes clubes. Justamente, Fabián Bustos lo conoce bien y pretendía usarlo en su plantilla para afrontar la Liga Colombiana y en torneos internacionales. No obstante, Polo se queda en Universitario por una simple razón.
¿Por qué Andy Polo no dejará a Universitario para jugar en Millonarios FC?
El presupuesto no sería el inconveniente, pero el reglamento de la Liga Colombiana pondría contra las cuerdas al experimentado carrilero. A pesar de las especulaciones y el aparente interés del director técnico, Millonarios no podrá incorporar a Andy Polo para este semestre. El club azul ya ha alcanzado el límite de cuatro jugadores extranjeros permitido por la Dimayor, lo que impide la contratación de un nuevo futbolista de nacionalidad extranjera.
Desde la llegada de Fabián Bustos a Millonarios, se ha confirmado que el equipo ya ha completado su límite de jugadores extranjeros. Actualmente, el club cuenta con cuatro futbolistas inscritos en la Dimayor: Rodrigo Contreras, Rodrigo Ureña, Guillermo De Amores y Edgar Eizalde, este último aún sin haber debutado oficialmente con la camiseta del cuadro embajador.
Rumores para reforzar la delantera de Millonarios FC
Debido al imposible arribo de Andy Polo por reglamente, pese a su versatilidad para jugar de extremo y carrilero, Bustos tiene en mente a otros jugadores de experiencia. Los nombres en carpeta para reforzar son Jarlan Barrera, Daniel Ruiz y hasta James Rodríguez sonaron en la directiva de Millonarios.