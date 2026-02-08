HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alexandre Souza, compañero de Alexander Lecaros en Brasil, convulsionó en pleno partido contra Flamengo: jugadores se pusieron a rezar

Conmoción en el fútbol brasileño. A los 8 minutos del partido, el volante de Sampaio Correa se desvaneció en el campo y tuvo que ser retirado en ambulancia ante la mirada atónita de los jugadores. 

Alexandre Souza volvió a convulsionar en el hospital. Foto: captura de Flamengo TV
Alexandre Souza volvió a convulsionar en el hospital. Foto: captura de Flamengo TV

La sexta fecha del Campeonato Carioca registró un hecho que causó conmoción en el fútbol brasileño. Alexandre Souza, volante del Sampaio Correa, se desvaneció y convulsionó en el campo en pleno partido contra Flamengo en el Maracaná. Inmediatamente, el juego tuvo que detenerse a los 8 minutos para que el mediocampista pueda recibir la ayuda necesaria.

Todos los futbolistas en el terreno corrieron a atenderlo y pedir el rápido ingreso de la ambulancia. Es más, algunos jugadores del 'Fla' se arrodillaron y comenzaron a rezar por el bienestar de Souza.

PUEDES VER: Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

lr.pe

Alexandre Souza, jugador de Sampaio Correa, convulsiona en pleno partido

El episodio se produjo mientras Alexandre Souza avanzaba sin compañía sobre la mitad del campo, hasta que de manera inesperada cayó al suelo.

Según informó el club Sampaio Corrêa, donde actualmente milita el peruano Alexander Lecaros, el jugador se encontraba lúcido al abandonar el estadio, aunque más tarde presentó una nueva convulsión en el centro médico.

La tensión no solo fue en la cancha, sino también en las cabinas de transmisión del recinto deportivo. “La atención tiene que ser rapidísima. Prioridad total, prioridad total. La ambulancia tiene que pasar, y tiene que pasar volando. Se nota la preocupación de la hinchada, el nerviosismo, todos angustiados. Aquí, los jugadores del Sampaio gritan para que la ambulancia pueda entrar lo más rápido posible. ¡Dios mío! ¡Esto es una locura!”, dijeron los relatores que cubrían el partido.

PUEDES VER: DT de Felipe Chávez en Colonia se sincera acerca de la titularidad del peruano en su primer partido: No le haría ningún favor

lr.pe

Alexandre Souza se pronuncia tras convulsionar en pleno partido

Horas después de lo ocurrido, Alexandre Souza compartió un mensaje mediante sus redes sociales. El volante señaló que se encuentra fuera de peligro y aseguró que regresará dentro de poco.

“Buenas noches, paso a informar que el susto mayor ya pasó y a agradecer por los mensajes y oraciones (...) Dios hace de forma que a veces no entendemos, pero viendo esta foto... Jugadores del Flamengo y mis compañeros unidos por un solo propósito. Tengo la certeza de que volveré. Gracias”, escribió en su cuenta de Instagram.

Notas relacionadas
Jhilmar Lora sobre la intensidad en el fútbol brasileño: "Sé que me voy a adaptar rápidamente"

Jhilmar Lora sobre la intensidad en el fútbol brasileño: "Sé que me voy a adaptar rápidamente"

LEER MÁS
Gianluca Lapadula reveló que 2 clubes de Brasil quisieron ficharlo tras su presente en Italia: "Fue una llamada"

Gianluca Lapadula reveló que 2 clubes de Brasil quisieron ficharlo tras su presente en Italia: "Fue una llamada"

LEER MÁS
Andrés Aguilar deja Ayacucho FC sin debutar en la Liga 1: volante inglés fichó por club de Brasil

Andrés Aguilar deja Ayacucho FC sin debutar en la Liga 1: volante inglés fichó por club de Brasil

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

LEER MÁS
DT de Felipe Chávez en Colonia se sincera acerca de la titularidad del peruano en su primer partido: "No le haría ningún favor"

DT de Felipe Chávez en Colonia se sincera acerca de la titularidad del peruano en su primer partido: "No le haría ningún favor"

LEER MÁS
¿Cómo ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga 1?

¿Cómo ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga 1?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Félix Moreno: TC anula condena de 11 años por el caso Fundo Oquendo

JNE evaluó apelación de la candidatura de Walter Lozano 'Bica' al Senado: declaró fundado en parte su recurso

Martín Vizcarra denuncia requisa en su celda y que no le dejan ver a sus hijas: "Podía entrar una y que escoja"

Deportes

Partido Real Madrid vs Valencia EN VIVO HOY por LaLiga de España vía DSports: ¡gol de Álvaro Carreras!

¿Cómo ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga 1?

¿Dónde ver Universitario vs Atlético Atenea EN VIVO HOY por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Félix Moreno: TC anula condena de 11 años por el caso Fundo Oquendo

JNE evaluó apelación de la candidatura de Walter Lozano 'Bica' al Senado: declaró fundado en parte su recurso

Martín Vizcarra denuncia requisa en su celda y que no le dejan ver a sus hijas: "Podía entrar una y que escoja"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025