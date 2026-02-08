La sexta fecha del Campeonato Carioca registró un hecho que causó conmoción en el fútbol brasileño. Alexandre Souza, volante del Sampaio Correa, se desvaneció y convulsionó en el campo en pleno partido contra Flamengo en el Maracaná. Inmediatamente, el juego tuvo que detenerse a los 8 minutos para que el mediocampista pueda recibir la ayuda necesaria.

Todos los futbolistas en el terreno corrieron a atenderlo y pedir el rápido ingreso de la ambulancia. Es más, algunos jugadores del 'Fla' se arrodillaron y comenzaron a rezar por el bienestar de Souza.

PUEDES VER: Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

Alexandre Souza, jugador de Sampaio Correa, convulsiona en pleno partido

El episodio se produjo mientras Alexandre Souza avanzaba sin compañía sobre la mitad del campo, hasta que de manera inesperada cayó al suelo.

Según informó el club Sampaio Corrêa, donde actualmente milita el peruano Alexander Lecaros, el jugador se encontraba lúcido al abandonar el estadio, aunque más tarde presentó una nueva convulsión en el centro médico.

La tensión no solo fue en la cancha, sino también en las cabinas de transmisión del recinto deportivo. “La atención tiene que ser rapidísima. Prioridad total, prioridad total. La ambulancia tiene que pasar, y tiene que pasar volando. Se nota la preocupación de la hinchada, el nerviosismo, todos angustiados. Aquí, los jugadores del Sampaio gritan para que la ambulancia pueda entrar lo más rápido posible. ¡Dios mío! ¡Esto es una locura!”, dijeron los relatores que cubrían el partido.

Alexandre Souza se pronuncia tras convulsionar en pleno partido

Horas después de lo ocurrido, Alexandre Souza compartió un mensaje mediante sus redes sociales. El volante señaló que se encuentra fuera de peligro y aseguró que regresará dentro de poco.

“Buenas noches, paso a informar que el susto mayor ya pasó y a agradecer por los mensajes y oraciones (...) Dios hace de forma que a veces no entendemos, pero viendo esta foto... Jugadores del Flamengo y mis compañeros unidos por un solo propósito. Tengo la certeza de que volveré. Gracias”, escribió en su cuenta de Instagram.