Los próximos retos que afrontará Carlos Alcaraz tras ganar el Abierto de Australia

Este 2026 será un año muy especial para el deporte en general. Primero porque se celebrará la Copa del Mundo que se desarrollará en paralelo y por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Además, se destaca la participación de 48 selecciones que lucharán partido a partido por tocar el cielo con las manos, algo que nunca antes se ha visto en la historia del fútbol. Y en lo que respecta al mundo tenis ya arrancamos con fuerza con el primer Grand Slam del año: el Abierto de Australia, que tuvo como merecido vencedor a Carlos Alcaraz.

Al momento de su victoria, el español tenía apenas 22 años y 272 días, por lo que se convirtió en el tenista más joven en reunir los cuatro títulos a esa corta edad, rompiendo el récord establecido en el Roland Garros del lejano 1938 por el estadounidense Don Budge, con 22 años y 363 días.

Conseguir un título de Grand Slam es sin dudas un sueño para cualquier tenista y algo muy difícil de lograr, pero ¿se imaginan conquistar los cuatro durante toda la carrera deportiva? Solo han sido 9 los deportistas afortunados en superar tal hazaña: el británico Fred Perry, Don Budge, los australianos Rod Laver y Roy Emerson, el estadounidense Andre Agassi, el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic y ahora último Carlos Alcaraz.

Entre todos los deportistas mencionados, Agassi (Atlanta 1996), Nadal (Pekin 2008) y Djokovic (París 2024) son los únicos que lograron el “Golden Slam”, es decir, que además de los cuatro torneos de Grand Slam también sumaron a su palmarés el torneo de singles de los Juegos Olímpicos. Hay que remarcar que el tenis no fue deporte olímpico entre los años 1924 y 1988.

¿Cuáles son los próximos retos que afrontará Alcaraz?

Luego de un 2025 muy exigente y arrancar el año con el último ‘grande’ que le faltaba, Alcaraz tiene a la vuelta de la esquina el ATP 500 de Doha (16 al 21 de febrero) y que otorga 500 puntos al campeón. Eso sí, fue claro también en indicar que no defenderá su título en el ATP 500 de Rotterdam (Países Bajos) donde lo esperaban desde el 9 al 15 de febrero. “El campeón del Australian Open concluyó que después de sus grandes esfuerzos en las últimas dos semanas, necesita más tiempo para volver a la acción. Deseamos a Carlos una pronta recuperación”, informó la organización.

Sin embargo, en marzo disputará el Master 1000 de Indian Wells (4 al 15) y sin tiempo de descanso, se pondrá a punto para el Master 1000 de Miami (18 al 29).

“Si te digo la verdad, ahora me acuerdo de la gente que dijo que no lo iba a conseguir. Que dijo que iba a venir aquí y no iba a pasar de cuartos o no iba a jugar un buen tenis. De los que no creían en mí”, declaró el murciano luego de conseguir el Abierto de Australia.

Alcaraz suma en lo que va de su carrera un total de 25 títulos, repartidos en: plata en los Juegos Olímpicos 2024, los 7 Grand Slam ya conseguidos, 7 ATP World Tour Master 1000, 8 ATP World Tour Masters 500 y dos ATP World Tour Masters 250.

Ahora, ¿qué grandes eventos le faltan por ganar al español por primera vez? Las Nitto ATP Finals en Turín, donde hace meses fue finalista; tres ATP Masters 1000, y los Juegos Olímpicos, donde logró la de plata en 2024.

“Hay algunos torneos que realmente quisiera ganar al menos una vez. Algunos Masters 1000, y las [Nitto] ATP Finals, obviamente”, aseguró Alcaraz cuando se le preguntaron por sus objetivos del año luego de conquistar Australia.

Los ATP Masters 1000 que le faltan por conquistar son Canadá, Shanghái y París. Su mejor resultado en los tres ha sido cuartos de final. Y los tres torneos se disputan en el segundo semestre del año, un lapso que también incluye el certamen de final de temporada en Turín. Por lo que promete ser una segunda mitad con más presión para el tenista español.

Sinner, Djokovic, Zverev y Musetti a la expectativa

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic serán los grandes protagonistas de la lista de entrada del primer torneo ATP Masters 1000 de la temporada, que se disputa en marzo: el BNP Paribas Open en Indian Wells.

El torneo sobre pista dura, que se celebra del 4 al 15 de marzo, contará con todas las figuras que a día de hoy forman parte del Top 10 del PIF ATP Rankings. Alcaraz regresará a Indian Wells, y ya que sabe lo que es levantar el título tanto en 2023 como en 2024. El N° 1 del mundo presenta un récord de 20-2 en el torneo, según el índice de victorias y derrotas de Infosys ATP.

Djokovic también sabe lo que es conquistar el Indians Wells: su primera vez fue en el 2008, luego volvió al reinado en el 2011 y durante tres años de manera consecutiva se mantuvo en la cima 2014-2015-2016. El último monarca es al británico Jack Draper. Mientras que el alemán Alexander Zverev junto al italiano Lorenzo Musetti buscarán alcanzar un título que hasta ahora no está en su palmarés.