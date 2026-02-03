The Strongest vs Deportivo Táchira EN VIVO: ¿a qué hora juegan por la fase 1 de la Copa Libertadores?

The Strongest y Deportivo Táchira se enfrentarán este martes 3 de febrero en La Paz. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

The Strongest y Deportivo Táchira se enfrentarán este martes 3 de febrero en La Paz. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

The Strongest vs Deportivo Táchira EN VIVO | Ambos equipos se enfrentan este martes 3 de febrero por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Hernando Siles de La Paz, a partir de las 8.30 p. m. (hora boliviana y venezolana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Este compromiso marcará el inicio de la fase previa de la Conmebol Libertadores 2026. Son 6 los equipos que buscan avanzar a la siguiente etapa, entre los que destacan Alianza Lima y la Universidad Católica de Ecuador.

¿A qué hora juegan The Strongest vs Deportivo Táchira?

En territorio peruano, el partido entre The Strongest vs Deportivo Táchira por la fase 1 de la Copa Liberadores 2025 se disputará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

8.30 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver The Strongest vs Deportivo Táchira en vivo?

La transmisión del The Strongest vs Deportivo Táchira por la fase previa de la Copa Libertadores 2025 estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

Argentina: Disney Plus

Bolivia: ESPN, Disney Plus

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN, Disney Plus

Ecuador: ESPN, Disney Plus

México: ESPN 4, Disney Plus

Paraguay: ESPN, Disney Plus

Perú: ESPN, Disney Plus

Uruguay: ESPN, Disney Plus

Venezuela: ESPN, Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV.

¿Cómo ver The Strongest vs Deportivo Táchira online gratis?

Si deseas ver The Strongest vs Deportivo Táchira ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

The Strongest vs Deportivo Táchira: pronóstico

De acuerdo con las principales casas de apuestas, The Strongest es ampliamente favorito para derrotar a Deportivo Táchira.