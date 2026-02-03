HOYSuscripcion LR Focus

The Strongest vs Deportivo Táchira EN VIVO: ¿a qué hora juegan por la fase 1 de la Copa Libertadores?

El Hernando Siles de La Paz será testigo del primer partido de la fase 1 de la Conmebol Libertadores. Sigue la transmisión del The Strongest vs Deportivo Táchira en directo.

The Strongest y Deportivo Táchira se enfrentarán este martes 3 de febrero en La Paz. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
The Strongest vs Deportivo Táchira EN VIVO | Ambos equipos se enfrentan este martes 3 de febrero por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Hernando Siles de La Paz, a partir de las 8.30 p. m. (hora boliviana y venezolana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Este compromiso marcará el inicio de la fase previa de la Conmebol Libertadores 2026. Son 6 los equipos que buscan avanzar a la siguiente etapa, entre los que destacan Alianza Lima y la Universidad Católica de Ecuador.

PUEDES VER: Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

¿A qué hora juegan The Strongest vs Deportivo Táchira?

En territorio peruano, el partido entre The Strongest vs Deportivo Táchira por la fase 1 de la Copa Liberadores 2025 se disputará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver The Strongest vs Deportivo Táchira en vivo?

La transmisión del The Strongest vs Deportivo Táchira por la fase previa de la Copa Libertadores 2025 estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

  • Argentina: Disney Plus
  • Bolivia: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV
  • Chile: ESPN Premium
  • Colombia: ESPN, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN, Disney Plus
  • México: ESPN 4, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus
  • Perú: ESPN, Disney Plus
  • Uruguay: ESPN, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV.

¿Cómo ver The Strongest vs Deportivo Táchira online gratis?

Si deseas ver The Strongest vs Deportivo Táchira ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Miguel Araujo y su sincera respuesta sobre la llegada de Mano Menezes a la selección peruana: 'Esperemos que dure porque siempre se cambia'

The Strongest vs Deportivo Táchira: pronóstico

De acuerdo con las principales casas de apuestas, The Strongest es ampliamente favorito para derrotar a Deportivo Táchira.

  • Betsson: gana The Strongest (1,24), empate (5,90), gana Deportivo Táchira (9,80)
  • Bet365: gana The Strongest (1,29), empate (5,50), gana Deportivo Táchira (8,75)
  • Betano: gana The Strongest (1,27), empate (5,25), gana Deportivo Táchira (9,00)
  • 1XBet: gana The Strongest (1,28), empate (5,97), gana Deportivo Táchira (11,10)
  • Coolbet: gana The Strongest (1,30), empate (6,00), gana Deportivo Táchira (10,00)
  • Doradobet: gana The Strongest (1,32), empate (6,33), gana Deportivo Táchira (10,00).
