Deportes

Partidos de hoy, 6 de febrero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de la Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Premier League, Serie A y Liga 1 2026 de Perú.

Este viernes 6 de febrero, Celta de Vigo juega en LaLiga de España y UTC disputará la Liga 1 2026. Foto: composición LR
Este viernes 6 de febrero, Celta de Vigo juega en LaLiga de España y UTC disputará la Liga 1 2026. Foto: composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 6 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Premier League, Serie A) y Liga 1 2026 de Perú por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus, L1 Max Móvil) para que no te pierdas ninguno de los encuentros de tus equipos favoritos.

En el fútbol europeo, destaca el encuentro entre Union Berlin y Eintracht Frankfurt por la Bundesliga de Alemania. En España, se viene jugando LaLiga y uno de los partidos más llamativos es el que disputarán Celta de Vigo contra Osasuna. De igual forma, Leeds United vs Nottingham Forest miden fuerzas en la Premier League de Inglaterra. Otro de los partidos más interesantes de este viernes será el que protagonicen CD Moquegua vs UTC por la segunda fecha de la Liga 1 2026 en Perú.

PUEDES VER: Paolo Guerrero habló de su suplencia en Alianza Lima tras derrota por Copa Libertadores: "Estas cosas pasan por decisión del entrenador"

lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • CD Moquegua vs UTC
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Celta de Vigo vs Osasuna
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DirecTV Sports

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Metz vs Lille
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Leeds United vs Nottingham Forest
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Hellas Verona vs Pisa
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN
