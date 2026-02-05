Partidos de hoy, 6 de febrero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 6 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Premier League, Serie A) y Liga 1 2026 de Perú por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus, L1 Max Móvil) para que no te pierdas ninguno de los encuentros de tus equipos favoritos.

En el fútbol europeo, destaca el encuentro entre Union Berlin y Eintracht Frankfurt por la Bundesliga de Alemania. En España, se viene jugando LaLiga y uno de los partidos más llamativos es el que disputarán Celta de Vigo contra Osasuna. De igual forma, Leeds United vs Nottingham Forest miden fuerzas en la Premier League de Inglaterra. Otro de los partidos más interesantes de este viernes será el que protagonicen CD Moquegua vs UTC por la segunda fecha de la Liga 1 2026 en Perú.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

CD Moquegua vs UTC

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Union Berlin vs Eintracht Frankfurt

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

Celta de Vigo vs Osasuna

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Metz vs Lille

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Leeds United vs Nottingham Forest

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY