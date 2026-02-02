HOYSuscripcion LR Focus

Barcelona vs Albacete EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver los cuartos de final de la Copa del Rey 2026?

El verdugo del Real Madrid ahora quiere bajarse al otro grande de España en los cuartos de final de la Copa del Rey. Barcelona tendrá que una tarea titánica si quiere avanzar a la siguiente ronda.

Barcelona y Albacete jugarán desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Barcelona vs Albacete se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 3 de febrero por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026. El partido entre blaugranas y el Queso mecánico se disputa en el Estadio Carlos Belmonte, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de América TV y Movistar Deportes en suelo nacional. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Albacete no atraviesa un presente favorable en la segunda división de España, ya que marcha en duodécima posición del campeonato. A pesar de ello, fueron la gran sorpresa en la fase pasada tras eliminar al Real Madrid. Por su parte, Barcelona vive una gran temporada y querrán confirmarlo pasando a la siguiente instancia de la Copa del Rey.

Barcelona vs Albacete: ficha del partido

PartidoBarcelona vs Albacete
¿Cuándo?Martes 3 de febrero
¿A qué hora?3.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?América TV y Movistar Deportes
¿Dónde?Estadio Carlos Belmonte

¿A qué hora juega Barcelona vs Albacete?

En suelo peruano, el compromiso entre Barcelona vs Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026 arrancará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Albacete?

La transmisión del Barcelona vs Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey estará a cargo de América TV y Movistar Deportes en el Perú. Asimismo, vía streaming podrás seguirlo por medio de América TVGO y Movistar Play.

Posibles alineaciones Barcelona vs Albacete

Hansi Flick mandará un once de gala ante Albacete en busca de no tropezar en la Copa del Rey.

  • FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Casadó; Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.
  • Albacete: Lizoain; Lorenzo, Javi Gómez, Javi Villar, Vallejo; Neva, Pacheco, Ale Meléndez, Lazo; Puertas y Jefté.

Apuestas Barcelona vs Albacete

Como era de esperarse, Barcelona es el claro favorito para llevarse el encuentro en las principales casas de apuestas. A continuación, conoce las mejores cuotas.

  • Betsson: gana Albacete (14.50), empate (7.40), gana Barcelona (1.18)
  • Bet365: gana Albacete (12.00), empate (7.00), gana Barcelona (1.15)
  • Betano: gana Albacete (16.50), empate (7.50), gana Barcelona (1.20)
  • 1xBet: gana Albacete (12.20), empate (7.30), gana Barcelona (1.23)
  • Doradobet: gana Albacete (12.00), empate (6.66), gana Barcelona (1.20)

