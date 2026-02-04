Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 4 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Brasileirao, Copa Argentina) y Europa (Copa del Rey, EFL Cup) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La Copa Libertadores está de vuelta y nos regalará el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo. Además, en Brasil tendremos acción con el enfrentamiento entre Gremio de Erick Noriega y Botafogo.

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Alianza Lima vs 2 de Mayo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN y Disney Plus

Partidos del Brasileirao HOY

Flamengo vs Internacional

Hora: 5.00 p. m.

Canal: SporTV y Premiere

Santos vs Sao Paulo

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Premiere y Globo

Gremio vs Botafogo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Globo y Premiere

Partidos de la Copa Argentina HOY

Talleres vs Argentino Merlo

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TyC Sports Internacional

Platense vs Argentino Monte Maíz

Hora: 7.15 p. m.

Canal: TyC Sports Internacional

Partidos de la Copa del Rey HOY

Valencia vs Athletic Club

Hora: 3.00 p. m.

Canal: América Televisión y Movistar Deportes

Deportivo Alavés vs Real Sociedad

Hora: 3.00 p. m.

Canal: América Televisión y Movistar Deportes

Partidos de la EFL Cup HOY