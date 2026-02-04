Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Copa Libertadores, Brasileirao y Copa del Rey.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 4 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Brasileirao, Copa Argentina) y Europa (Copa del Rey, EFL Cup) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
La Copa Libertadores está de vuelta y nos regalará el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo. Además, en Brasil tendremos acción con el enfrentamiento entre Gremio de Erick Noriega y Botafogo.
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Alianza Lima vs 2 de Mayo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus
Partidos del Brasileirao HOY
- Flamengo vs Internacional
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: SporTV y Premiere
- Santos vs Sao Paulo
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Premiere y Globo
- Gremio vs Botafogo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Globo y Premiere
Partidos de la Copa Argentina HOY
- Talleres vs Argentino Merlo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TyC Sports Internacional
- Platense vs Argentino Monte Maíz
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TyC Sports Internacional
Partidos de la Copa del Rey HOY
- Valencia vs Athletic Club
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América Televisión y Movistar Deportes
- Deportivo Alavés vs Real Sociedad
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América Televisión y Movistar Deportes
Partidos de la EFL Cup HOY
- Manchester City vs Newcastle United
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus