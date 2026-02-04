HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
     
Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Copa Libertadores, Brasileirao y Copa del Rey.

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero
Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 4 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Brasileirao, Copa Argentina) y Europa (Copa del Rey, EFL Cup) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La Copa Libertadores está de vuelta y nos regalará el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo. Además, en Brasil tendremos acción con el enfrentamiento entre Gremio de Erick Noriega y Botafogo.

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Partidos del Brasileirao HOY

  • Flamengo vs Internacional
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: SporTV y Premiere
  • Santos vs Sao Paulo
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Premiere y Globo
  • Gremio vs Botafogo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Globo y Premiere

Partidos de la Copa Argentina HOY

  • Talleres vs Argentino Merlo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports Internacional
  • Platense vs Argentino Monte Maíz
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports Internacional

Partidos de la Copa del Rey HOY

  • Valencia vs Athletic Club
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: América Televisión y Movistar Deportes
  • Deportivo Alavés vs Real Sociedad
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: América Televisión y Movistar Deportes

Partidos de la EFL Cup HOY

  • Manchester City vs Newcastle United
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus
