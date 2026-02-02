Partidos de hoy, martes 3 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver la Copa Libertadores y los cuartos de final de la Copa del Rey?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 3 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (fase previa de la Copa Libertadores), Copa de la Liga de Inglaterra y los cuartos de final de la Copa del Rey por las señales de canales como ESPN, Améria TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, América tvGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El compromiso que se robará todas las miradas será el protagonizado por Barcelona y Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26. Por otra parte, The Strongest y Deportivo Táchira disputarán el primer duelo de la fase previa de la Conmebol Libertadores.

Partidos de HOY Copa del Rey

Barcelona vs Albacete

Hora: 3.00 p. m.

Canal: América TV, Movistar Deportes

¿Quiénes juegan HOY por la Copa Libertadores?

The Strongest vs. Deportivo Táchira (fase 1)

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY: Copa de la Liga de Inglaterra