Partidos de hoy, martes 3 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver la Copa Libertadores y los cuartos de final de la Copa del Rey?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la fase 1 de Copa Libertadores, cuartos de final de la Copa del Rey y las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra.

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 3 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (fase previa de la Copa Libertadores), Copa de la Liga de Inglaterra y los cuartos de final de la Copa del Rey por las señales de canales como ESPN, Améria TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, América tvGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El compromiso que se robará todas las miradas será el protagonizado por Barcelona y Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26. Por otra parte, The Strongest y Deportivo Táchira disputarán el primer duelo de la fase previa de la Conmebol Libertadores.

Partidos de HOY Copa del Rey

¿Quiénes juegan HOY por la Copa Libertadores?

  • The Strongest vs. Deportivo Táchira (fase 1)
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY: Copa de la Liga de Inglaterra

  • Arsenal vs Chelsea (semifinal de vuelta)
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus.
