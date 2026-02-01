Partidos de hoy, lunes 2 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Liga 1, Premier League de la Liga Argentina.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 2 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional Argentina, Liga paraguaya) y Europa (Premier League, LaLiga) por las señales de canales como ESPN, DSports, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, L1 Max Móvi) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En el Torneo Apertura del futbol peruano, la primera jornada se cierra con el encuentro entre CD Moquegua contra Comerciantes Unidos. Además, tenemos partidos en Paraguay y sigue la emoción en la primera división de Argentina.
Partidos de la Liga 1 HOY
- Comerciantes Unidos vs Deportivo Moquegua
- Canal: L1 Max
- Hora: 3.00 p. m.
Partidos de la liga paraguaya HOY
- Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño
- Hora: 6.15 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Deportivo Recoleta vs Libertad
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la liga argentina HOY
- Tigre vs Racing
- Hora: 5.45 p. m.
- Canal: TyC Sports Internacional
- Defensa y Justicia vs Estudiantes
- Hora: 5.45 p. m.
- Canal: TyC Sports Internacional
- Argentinos Juniors vs Belgrano
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: TyC Sports Internacional
Partidos de la Premier League HOY
- Sunderland vs Burnley
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN 4 y Disney Plus Premium
Partidos de LaLiga HOY
- Mallorca vs Sevilla
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN 2 y Disney Plus