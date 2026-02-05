Hace algunos días, Joao Grimaldo y Oliver Sonne protagonizaron la primera plana de los medios deportivos en el Perú tras ser figuras en el triunfo de Sparta Praga. Ahora, una mala noticia ha recaído en el exjugador de Sporting Cristal, ya que su DT lo dejó fuera de la Conference League 2026. El club tenía la posibilidad de inscribir solo 3 fichajes para esta competencia y decidió no incluir al delantero peruano, quien se tendrá que conformar con jugar la liga de República Checa.

En cambio, Sonne sí fue considerado junto con sus compañeros Andrew Irving y Matyáš Vojta. Es preciso recordar que el 'Vikingo' llegó al Sparta en condición de préstamo después de no ser considerado en el Burnley de la Premier League.

Joao Grimaldo no fue inscrito por Sparta Praga para la Conference League

"Atención: Joao Grimaldo no jugará la Conference League. Sparta Praga solo tenía la posibilidad de inscribir a 3 jugadores nuevos y los elegidos fueron Oliver Sonne, Andrew Irving y Matyáš Vojta", informó el periodista Cristhian Hinostroza en su cuenta de X.

De este modo, Grimaldo solo jugará la liga local, donde Sparta marcha segundo con 38 puntos, y la Copa de República Checa. Recordemos que el extremo ya acumula un gol en el torneo doméstico.

DT de Sparta Praga aseguró que Joao Grimaldo debe mejorar su físico

Tras la última jornada de la Chance Liga, Brian Priske, entrenador de Sparta Praga, se refirió a Joao Grimaldo. En sus declaraciones, destacó las características del peruano, pero señaló que debe mejorar su estado físico para que se acople al ritmo del campeonato.

"Tiene muy buenas cualidades con la pelota, pero aún debe mejorar. Trabajaremos en su estado físico, y debe acostumbrarse a la intensidad de la liga checa", declaró.