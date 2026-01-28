En la entrevista que tuvo en el programa 'Hablemos de Max', Hernán Barcos, futbolista de FC Cajamarca, se refirió acerca de la actualidad de la Liga 1 2026. Incluso, uno de las preguntas que le hicieron fue acerca de los refuerzos de su actual club, que será debutante en la máxima categoría del fútbol peruano. El 'Pirata' fue consultado acerca de la posibilidad de llevarse a algún jugador del campeonato, a cuál elegiría, teniendo en cuenta que hay muchos futbolistas que destacan en el medio local.

Ante la pregunta, el delantero mencionó que uno de los jugadores que llevaría a su club sería Yoshimar Yotún, debido a las características que tiene para desempeñarse en el mediocampo. "Está siempre bien posicionado. Es un jugador excepcional, que cuando él está bien, el equipo funciona de otra manera", mencionó el 'Pirata'.

Hernán Barcos reveló que jalaría a Yoshimar Yotún para FC Cajamarca

El delantero argentino mencionó las cualidades de 'Yoshi', destacando la importancia que tendría en cualquier equipo de la Liga 1. "Es un jugador que te maneja todo el mediocampo y todo el equipo. Sabe cuando atacar y cuando defender", mencionó el ex Alianza Lima.

Otro de los futbolistas que llevaría para FC Cajamarca sería Guillermo 'Billy' Vizcarra. Para el 'Pirata' es un arquero que es seguro y tiene solvencia: "Es un arquero con seguridad, con personalidad. Un profesional A1. Son de esos jugadores que cualquiera los quiere tener en su equipo", indicó el atacante.

¿Ante qué equipo debutará FC Cajamarca en la Liga 1 2026?

FC Cajamarca tendrá su debut en la Liga 1 2026 ante Juan Pablo II en calidad de visita. Este cotejo se dará el día sábado 31 de enero a las 3:15 p. m. Los ojos estarán puestos en el enfrentamiento entre Hernán Barcos y Christian Cueva, quienes son los futbolistas que más destacan en ambos equipos.