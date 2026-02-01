HOYSuscripcion LR Focus

Mara Leao tras victoria de Universitario ante Regatas: "La liga peruana está muy equilibrada"

La central brasileña fue la figura en el más reciente triunfo de su equipo. Aunque el marcador del partido fue 3-0 para las Pumas, remarcó el exigente nivel de la segunda etapa del torneo.

Mara Leao completó 8 puntos en el partido ante Regatas. Foto: Universitario vóley
Universitario de Deportes sigue más firme que nunca como único líder de la Liga Peruana de Vóley. Las Pumas llevan ya cuatro victorias consecutivas en esta segunda etapa del campeonato, de las cuales la más reciente fue la que consiguieron ante Regatas por 3-0.

Aunque el marcador podría sugerir que el partido fue de trámite para la 'U', el conjunto chorrillano no fue un rival fácil de someter. Si bien en el primer set las dirigidas por Francisco Hervás ganaron 25-16, en el segundo y tercer parcial tuvieron que exigirse al máximo para vencer por 26-24 y 25-23. Buena parte del mérito en este triunfo lo tuvo la brasileña Mara Leao, quien resaltó la exigencia para esta instancia del torneo.

¿Qué dijo Mara Leao tras la victoria 3-0 ante Regatas?

"La liga peruana está muy equilibrada, sobre todo esta segunda vuelta, así que nuestro equipo está muy enfocado. Sabemos que la segunda parte es la más difícil, (pero) la liga está muy buena", declaró la central al final del duelo.

Mara Leao llegó al equipo crema a mediados del 2025. Foto: Universitario

Con una efectividad en ataque del 60% y 8 puntos (6 en ataque y 2 de bloqueo), Leao fue reconocida como la MVP por la cuenta oficial del certamen. La voleibolista de 34 años atribuyó esta distinción al trabajo colectivo.

"Estoy muy feliz, nuestro equipo jugó muy bien. Estuvimos concentradas en un juego que sabíamos que sería difícil. Agradezco haber sido la mejor del partido, pero creo que se lo debemos a todo el equipo", agregó.

¿Cómo va Universitario en la Liga Peruana de Vóley?

Con 41 puntos, Universitario lidera la tabla de posiciones en esta segunda etapa del torneo con una cómoda ventaja sobre sus escoltas, San Martín y Alianza Lima. Desde el inicio de esta nueva fase, las 'Pumas' llevan cuatro victorias seguidas ante los siguientes equipos: Deportivo Soan (3-1), Olva Latino (3-2), Rebaza Acosta (3-1) y Regatas (3-0).

