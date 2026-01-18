HOYSuscripcion LR Focus

16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile
Falleció Guillermo Salatino, histórico periodista deportivo, a los 80 años: su última cobertura fue la final de la Copa Davis 2025

Guillermo Salatino dedicó más de 40 años a cubrir el tenis, construyendo una trayectoria excepcional y allanando el camino para nuevas generaciones de periodistas deportivos. Su partida ha dejado consternados a muchos colegas.

Guillermo Salatino falleció a los 80 años. Foto: composición LR/X
Guillermo Salatino falleció a los 80 años. Foto: composición LR/X

El mundo del tenis está de luto. La Asociación Argentina de Tenis recientemente confirmó el fallecimiento de Guillermo Salatino, histórico periodista deportivo especializado en tenis, esto a los 80 años, un hombre cuya pasión lo llevó a cubrir diversos eventos de este deporte, el más reciente fue la Copa Davis 2025.

Con una trayectoria de más de 40 años, 'Salta' fue una de las figuras importantes en Radio La Red, quienes en redes sociales dejaron un emotivo mensaje. "Hoy, con mucho dolor, nos toca despedir a un maestro que fue y será parte de nuestra familia. Querido Guillermo, fue un verdadero honor haber transitado juntos todos estos años", se lee en una publicación vía X. Su partida ha dejado a diversos colegas con lamento por su triste partida, pues fue muy querido.

PUEDES VER: Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

¿De qué falleció Guillermo Salatino?

Salatino se desempeñó como narrador de tenis, cubriendo diversos eventos y convirtiéndose en un referente absoluto del tenis en Argentina. El periodista falleció a causa de un paro cardíaco, antes de una intervención quirúrgica de cadera. Esto ocurrió el sábado 17 de enero en la clínica La Trinidad de San Isidro.

Tras esto, la AAT no dudo en reconocer su trayectoria como periodista y sobre todo, cubriendo este deporte.

"Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo", se lee en publicación.

La AAT se despide de Guillermo Salatino. Foto: X

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz fue homenajeado en partido de leyendas entre Morelia vs Barcelona: "Una noche inolvidable"

¿Quién fue Guillermo Salatino?

Nacido el 21 de septiembre de 1945, Salatino se formó en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos y, además de su trayectoria como periodista, fue un tenista activo en su juventud, compitiendo en la Primera División del Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC), donde se coronó campeón en 1968, 1969 y 1970. Gran hincha de Racing, era padre de tres hijas y abuelo de diez nietos.

Su relación con el tenis iba más allá de la cancha; estuvo vinculado al deporte desde diversas perspectivas, lo que le permitió tener una visión privilegiada para relatar y analizar cada partido.

Su carrera estuvo marcada por numerosos reconocimientos: fue el primer periodista latinoamericano en recibir el Ron Bookman Media Excellence Award en los ATP World Tour Awards, además de recibir distinciones del Comité Olímpico Argentino y del Comité Olímpico Internacional, así como varias estatuillas en los Premios Martín Fierro por su labor periodística, entre otros galardones.

Calendario ATP Tour 2026: fechas de los torneos Grand Slam, Masters 1000 y Copa Davis en la nueva temporada de tenis

Calendario ATP Tour 2026: fechas de los torneos Grand Slam, Masters 1000 y Copa Davis en la nueva temporada de tenis

Ignacio Buse se mete en el Top 100 del ranking ATP por primera vez: el tenis peruano empieza el 2026 con el pie derecho

Ignacio Buse se mete en el Top 100 del ranking ATP por primera vez: el tenis peruano empieza el 2026 con el pie derecho

De la mano de Ignacio Buse, Perú derrotó 3-1 a Portugal y clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis

De la mano de Ignacio Buse, Perú derrotó 3-1 a Portugal y clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis

FC Cajamarca vs ADT EN VIVO por la Tarde Cajacha 2026: ¿a qué hora es el debut de Hernán Barcos?

FC Cajamarca vs ADT EN VIVO por la Tarde Cajacha 2026: ¿a qué hora es el debut de Hernán Barcos?

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Raúl Ruidíaz fue homenajeado en partido de leyendas entre Morelia vs Barcelona: "Una noche inolvidable"

Raúl Ruidíaz fue homenajeado en partido de leyendas entre Morelia vs Barcelona: “Una noche inolvidable”

Maëva Orle y su mea culpa tras sufrido triunfo de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: "Necesitamos más carácter y agresividad"

Maëva Orle y su mea culpa tras sufrido triunfo de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: "Necesitamos más carácter y agresividad"

