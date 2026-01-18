El mundo del tenis está de luto. La Asociación Argentina de Tenis recientemente confirmó el fallecimiento de Guillermo Salatino, histórico periodista deportivo especializado en tenis, esto a los 80 años, un hombre cuya pasión lo llevó a cubrir diversos eventos de este deporte, el más reciente fue la Copa Davis 2025.

Con una trayectoria de más de 40 años, 'Salta' fue una de las figuras importantes en Radio La Red, quienes en redes sociales dejaron un emotivo mensaje. "Hoy, con mucho dolor, nos toca despedir a un maestro que fue y será parte de nuestra familia. Querido Guillermo, fue un verdadero honor haber transitado juntos todos estos años", se lee en una publicación vía X. Su partida ha dejado a diversos colegas con lamento por su triste partida, pues fue muy querido.

¿De qué falleció Guillermo Salatino?

Salatino se desempeñó como narrador de tenis, cubriendo diversos eventos y convirtiéndose en un referente absoluto del tenis en Argentina. El periodista falleció a causa de un paro cardíaco, antes de una intervención quirúrgica de cadera. Esto ocurrió el sábado 17 de enero en la clínica La Trinidad de San Isidro.

Tras esto, la AAT no dudo en reconocer su trayectoria como periodista y sobre todo, cubriendo este deporte.

"Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo", se lee en publicación.

La AAT se despide de Guillermo Salatino. Foto: X

¿Quién fue Guillermo Salatino?

Nacido el 21 de septiembre de 1945, Salatino se formó en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos y, además de su trayectoria como periodista, fue un tenista activo en su juventud, compitiendo en la Primera División del Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC), donde se coronó campeón en 1968, 1969 y 1970. Gran hincha de Racing, era padre de tres hijas y abuelo de diez nietos.

Su relación con el tenis iba más allá de la cancha; estuvo vinculado al deporte desde diversas perspectivas, lo que le permitió tener una visión privilegiada para relatar y analizar cada partido.

Su carrera estuvo marcada por numerosos reconocimientos: fue el primer periodista latinoamericano en recibir el Ron Bookman Media Excellence Award en los ATP World Tour Awards, además de recibir distinciones del Comité Olímpico Argentino y del Comité Olímpico Internacional, así como varias estatuillas en los Premios Martín Fierro por su labor periodística, entre otros galardones.