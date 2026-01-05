Ignacio Buse inició la temporada 2026 con el pie derecho, ya que el tenista de 21 años escaló 2 posiciones en el ranking ATP e ingresó al Top 100. Sin duda, una gran noticia para la primera raqueta nacional. Perú vuelve a este selecto grupo luego de 3 años, 5 meses y 4 días. Lamentablemente, el 'Colorado' es duda para jugar el Australian Open 2026 y la Copa Davis ante Alemania por una compleja lesión.

Existe la posibilidad de que acceda directamente al main draw del primer Grand Slam del año debido a su posición en el ránking. Sin embargo, el avance de su recuperación es lenta. El Abierto de Australia se llevará a cabo del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne Park.

¿En qué puesto se ubica Ignacio Buse en el ranking ATP?

Ignacio Buse acumula 627 puntos y se encuentra a solo tres del puesto 98, actualmente en manos del español Carlos Taberner. Es importante destacar que para alcanzar el selecto grupo de los 90 mejores, en el cicuito ATP, el tenista deberá sumar 43 unidades adicionales. Sin embargo, su regreso a las canchas sigue siendo incierto debido a una lesión que lo ha mantenido alejado de la pretemporada.

Ignacio Buse alcanzó el Top 100 con una buena cantidad de puntos. Foto: ATP

¿En qué puesto del ATP se encuentra Juan Pablo Varillas?

Varillas intenta recuperar su mejor versión. 'Juampi' mostró un leve aumento en su posición, escalando dos lugares hasta alcanzar el puesto 253, con un total de 213 puntos. Por otro lado, Gonzalo Bueno ha ascendido un peldaño en el ranking, consolidándose como la segunda raqueta del país. Actualmente, ocupa el puesto 214 con un total de 271 puntos.

¿Ignacio Buse se recuperó para jugar el Australian Open 2026?

Lamentablemente, el tenista peruano sigue lesionado y todavía no se recupera al 100%. "Quiero comunicarles que he sufrido una lesión que me ha obligado a detener la pretemporada y ajustar la planificación prevista", reveló en sus redes sociales.

"No es una situación sencilla, pero junto con mi equipo médico y de trabajo estamos centrados al cien por cien en la recuperación, siguiendo el proceso con calma y responsabilidad. El objetivo es volver a competir en enero, aunque por el momento iremos evaluando la evolución semana a semana", sentenció Buse. De este modo, se encienden las alarmas en la selección peruana de tenis previo a la Copa Davis.