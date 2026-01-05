HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Donald Trump y la invasión a Venezuela | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Ignacio Buse se mete en el top 100 del ranking ATP por primera vez: el tenis peruano empieza el 2026 con el pie derecho

El joven tenista escaló 2 posiciones, aunque una compleja lesión impide su regreso y es probable que se pierda el Australian Open 2026. La última vez que Perú estuvo en el selecto grupo fue con Juan Pablo Varillas.

Ignacio Buse dentro de los 100 mejores tenistas del mundo. Foto: Lr/Andina
Ignacio Buse dentro de los 100 mejores tenistas del mundo. Foto: Lr/Andina

Ignacio Buse inició la temporada 2026 con el pie derecho, ya que el tenista de 21 años escaló 2 posiciones en el ranking ATP e ingresó al Top 100. Sin duda, una gran noticia para la primera raqueta nacional. Perú vuelve a este selecto grupo luego de 3 años, 5 meses y 4 días. Lamentablemente, el 'Colorado' es duda para jugar el Australian Open 2026 y la Copa Davis ante Alemania por una compleja lesión.

Existe la posibilidad de que acceda directamente al main draw del primer Grand Slam del año debido a su posición en el ránking. Sin embargo, el avance de su recuperación es lenta. El Abierto de Australia se llevará a cabo del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne Park.

PUEDES VER: Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

lr.pe

¿En qué puesto se ubica Ignacio Buse en el ranking ATP?

Ignacio Buse acumula 627 puntos y se encuentra a solo tres del puesto 98, actualmente en manos del español Carlos Taberner. Es importante destacar que para alcanzar el selecto grupo de los 90 mejores, en el cicuito ATP, el tenista deberá sumar 43 unidades adicionales. Sin embargo, su regreso a las canchas sigue siendo incierto debido a una lesión que lo ha mantenido alejado de la pretemporada.

Ignacio Buse alcanzó el Top 100 con una buena cantidad de puntos. Foto: ATP

Ignacio Buse alcanzó el Top 100 con una buena cantidad de puntos. Foto: ATP

PUEDES VER: Luis Ramos se rinde a Paolo Guerrero en la pretemporada con Alianza Lima: "Tenía el sueño de jugar al lado de mi ídolo"

lr.pe

¿En qué puesto del ATP se encuentra Juan Pablo Varillas?

Varillas intenta recuperar su mejor versión. 'Juampi' mostró un leve aumento en su posición, escalando dos lugares hasta alcanzar el puesto 253, con un total de 213 puntos. Por otro lado, Gonzalo Bueno ha ascendido un peldaño en el ranking, consolidándose como la segunda raqueta del país. Actualmente, ocupa el puesto 214 con un total de 271 puntos.

PUEDES VER: Christian Cueva se ilusiona con Juan Pablo II en el arranque de la pretemporada: "Siempre soñamos con el título"

lr.pe

¿Ignacio Buse se recuperó para jugar el Australian Open 2026?

Lamentablemente, el tenista peruano sigue lesionado y todavía no se recupera al 100%. "Quiero comunicarles que he sufrido una lesión que me ha obligado a detener la pretemporada y ajustar la planificación prevista", reveló en sus redes sociales.

"No es una situación sencilla, pero junto con mi equipo médico y de trabajo estamos centrados al cien por cien en la recuperación, siguiendo el proceso con calma y responsabilidad. El objetivo es volver a competir en enero, aunque por el momento iremos evaluando la evolución semana a semana", sentenció Buse. De este modo, se encienden las alarmas en la selección peruana de tenis previo a la Copa Davis.

Notas relacionadas
De la mano de Ignacio Buse, Perú derrotó 3-1 a Portugal y clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis

De la mano de Ignacio Buse, Perú derrotó 3-1 a Portugal y clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis

LEER MÁS
Ignacio Buse categórico tras clasificación de Perú a los Qualifiers de Copa Davis: "La localía se tiene que respetar"

Ignacio Buse categórico tras clasificación de Perú a los Qualifiers de Copa Davis: "La localía se tiene que respetar"

LEER MÁS
¡Perú está en los qualifiers! Con triunfo de Ignacio Buse, el equipo nacional venció 3-1 a Portugal por Copa Davis 2025

¡Perú está en los qualifiers! Con triunfo de Ignacio Buse, el equipo nacional venció 3-1 a Portugal por Copa Davis 2025

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

LEER MÁS
La nueva apuesta de Alianza Lima para el 2026: la 'joya' de 16 años que forma parte de la pretemporada y la rompió en torneo internacional

La nueva apuesta de Alianza Lima para el 2026: la 'joya' de 16 años que forma parte de la pretemporada y la rompió en torneo internacional

LEER MÁS
Cusco FC asegura a 2 de sus figuras para pelear en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Cusco FC asegura a 2 de sus figuras para pelear en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

LEER MÁS
Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: “Tenemos jugadores que los pueden suplir”

Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: “Tenemos jugadores que los pueden suplir”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

Corte IDH: fallos sobre el Perú por lesa humanidad y contra la impunidad

Deportes

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Christian Cueva se ilusiona con Juan Pablo II en el arranque de la pretemporada: "Siempre soñamos con el título"

La nueva apuesta de Alianza Lima para el 2026: la 'joya' de 16 años que forma parte de la pretemporada y la rompió en torneo internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

Corte IDH: fallos sobre el Perú por lesa humanidad y contra la impunidad

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025