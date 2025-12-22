HOYSuscripcion LR Focus

Memphis Depay, compañero de André Carrillo, arremetió contra dirigentes de Corinthians pese a ganar la Copa de Brasil: "Dejen al club en paz"

A pesar de haber conquistado la Copa de Brasil, Memphis Depay despotricó a los dirigente de Corinthians.

Memphis Depay arremetió contra dirigentes de Corinthians. Foto: Corinthians
Luego de haber anotado el gol del triunfo en la final de la Copa de Brasil y consagrase campeón, Memphis Depay se llevó toda la atención en el post partido, luego de arremeter contra los dirigentes de Corinthians. El compañero de André Carrillo habló sobre la situación que se está viviendo dentro de la institución.

En una entrevista brindada a las radios brasileñas, el neerlandés lanzó un duro mensaje a los directivos, pidiendo que dejen el club, porque solo están perjudicándolo. “Las personas de la dirigencia necesitan despertarse. Dejen a este club en paz, vayan a hacer c... a otro lugar", mencionó el neerlandés.

PUEDES VER: Gerardo Ameli reveló por qué Paolo Guerrero no fue convocado al Perú vs Bolivia: "Yo definí quiénes íbamos a estar"

lr.pe

Memphis Depay arremetió contra los dirigentes de Corinthians

Eso no fue todo. Depay también desmintió falsos rumores sobre su salario, indicando que inventan cosas para poner a la hinchada del 'Timao' en su contra y busquen su salida del club. "Se habla mucho en la prensa, mienten sobre mí, sobre mi salario. Quieren que los hinchas me odien para que yo me vaya. Pero ganamos dos títulos en un año, ¿qué van a decir?”, indicó el compañero de André Carrillo.

De todas formas, el neerlandés mantiene su postura de seguir sumando títulos con el equipo, a pesar de que la situación en el club no es la mejor. “Me gustaría poder ganar más títulos con este equipo para sacar al club de esta situación difícil. Pero para eso algo tiene que pasar. Vamos a decir la verdad. Este club está en una situación de m...”, se desahogó.

PUEDES VER: Jean Ferrari descartó la llegada de un DT de Europa para dirigir la selección peruana: "Es imposible"

lr.pe

André Carrillo sumó un nuevo título en Corinthians

Desde su llegada a Corinthians, la 'Culebra' dejó en claro su objetivo de sumar títulos con el equipo. Tras ganar la Copa de Brasil, Carrillo alzó su segundo trofeo con la camiseta del 'Timao'. Recordemos que el primero fue el Campeonato Paulista.

En total, André Carrillo suma su título número 17 en toda su carrera profesional. El peruano ha logrado consagrase campeón en países como Portugal, Arabia Saudita y ahora Brasil

