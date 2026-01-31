Barcelona golea al Elche en condición de visitante y se mantiene en lo más alto de LaLiga

Ya lo dijo Hansi Flick hace algunos días. El técnico alemán busca ganarlo todo en la presente temporada y tras clasificar de manera directa a los octavos de final de la Champions League, ayer el FC Barcelona se sigue perfilando en lo más alto de LaLiga española (55 puntos) luego de vencer en condición de visitante al Elche (1-3).

Vestido de naranja, los catalanes salieron con un equipo muy ofensivo al campo del estadio Manuel Martínez Valero: Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.

Precisamente el futbolista de 18 años se encargó de romper la paridad apenas a los 6 minutos. Dani Olmo cogió un balón en el mediocampo y habilitó a Yamal, quien en el mano a mano se llevó al golero del Elche y definió a placer. Tras el tanto llegó una lluvia de ocasiones de gol, por lo que perdonaron mucho hasta que llegó el baldazo de agua fría.

Álvaro Rodríguez (29’) rompió la trampa del “off-side” y con su pierna izquierda encaró para igualar las acciones. Sorpresa total hasta ese momento por la cantidad de oportunidades que perdió el Barcelona.

Antes de acabar la primera mitad hubo reacción y Torres (40’) con un buen remate tras pase previo de Frenkie de Jong puso nuevamente en ventaja para los suyos.

En el complemento el Elche trató de reaccionar mientras que el Barza seguía perdonando. Pero Rashford (72’) aprovechó una corrida de Yamal para luego de un rebote solo empujar y sellar el 3-1 que mantiene en lo más alto de LaLiga al Barcelona.