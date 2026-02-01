Un emotivo episodio tuvo lugar en la previa del partido entre Colonia y Wolfsburgo por la jornada 20 de la Bundesliga de Alemania. Ante la presencia de 50.000 espectadores, el árbitro Pascal Kaiser sorprendió a su pareja en el campo de juego y le propuso matrimonio.

El colegiado, que en el 2022 hizo publica su bisexualidad, hizo la particular petición frente a las cámaras del televisión. El suceso fue celebrado por los aficionados, quienes no dudaron en hacerlo viral en redes sociales.

Árbitro propone matrimonio a su novio en Alemania

El pasado viernes 30 de enero, el árbitro alemán interrumpió por un momento la previa del compromiso para arrodillarse y hacer la petición frente a los aficionados que acudieron al Rhein Energie Stadion. Al notar esto, su pareja decidió aceptar la propuesta.

"Momento increíblemente especial antes del partido en casa de ayer. Pascal Kaiser le propuso matrimonio a su compañero de mucho tiempo justo antes del inicio del partido. La historia detrás es igualmente hermosa e impresionante", publicó el club en sus redes sociales.

FC Colonia comemora el Día de la Diversidad

Desde hace 7 años, el FC Colonia conmemora el Día de la Diversidad en territorio alemán. En esta edición, para el partido contra Wolfsburgo, la institución decidió lucir una indumentaria que luce los colores de la bandera del orgullo. La suerte estuvo del lado de los locales, pues se impusieron por 1-0 contra los 'Lobos'.

Camiseta de Colonio por el Día de la Diversidad. Foto: FC Colonia

Este mensaje también fue compartido por Lionel Souque, CEO del Grupo Rewe, quien remarcó la importancia del respeto por la diversisas. "Nuestros empleados provienen de 150 naciones y los alentamos a ser ellos mismos, sin importar", afirmó el directivo antes del cotejo.