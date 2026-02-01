HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Comerciantes Unidos vs CD Moquegua EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Apertura de la Liga 1

El nuevo inquilino de la Liga 1 buscará un triunfo en Cutervo por la primera jornada de la Liga 1. Sigue la transmisión del partido Comerciantes vs CD Moquegua.

Comerciantes Unidos vs CD Moquegua se enfrentarán en Cutervo por la Liga 1. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Comerciantes Unidos vs CD Moquegua se enfrentarán en Cutervo por la Liga 1. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Comerciantes Unidos vs CD Moquegua EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan este lunes 2 de febrero por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El compromiso se llevará a cabo en Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, a partir de las 3.00 p. m., y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El equipo comandado por Jaime Serna se estrena en la máxima divisón del balompié nacional. Los moqueguanos buscarán sumar sus primera unidades en condición de visita.

PUEDES VER: Perú goleó a Venezuela y se quedó con el tercer puesto en la Copa América de Futsal 2026

lr.pe

¿A qué hora juega Comerciantes Unidos vs CD Moquegua?

En suelo peruano, el choque entre Comerciantes Unidos vs CD Moquegua por la fecha 1 de la Liga 1 2026 iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Comerciantes Unidos vs CD Moquegua?

La transmisión del Comerciantes Unidos vs CD Moquegua por la primera jornada del Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV Movistar TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo ver Comerciantes Unidos vs CD Moquegua online?

Vía streaming podrá seguir el Comerciantes Unidos vs CD Moquegua por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

PUEDES VER: Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

lr.pe

Pronóstico de Comerciantes Unidos vs CD Moquegua

  • Betsson: gana Comerciantes Unidos (2,02), empate (3,25), gana CD Moquegua (3,60)
  • Betano: gana Comerciantes Unidos (2,15), empate (3,35), gana CD Moquegua (3,90)
  • Bet365: gana Comerciantes Unidos (2,05), empate (3,25), gana CD Moquegua (3,80)
  • 1XBet: gana Comerciantes Unidos (2,09), empate (3,15), gana CD Moquegua (3,60)
  • Coolbet: gana Comerciantes Unidos (2,16), empate (3,25), gana CD Moquegua (3,45)
  • Doradobet: gana Comerciantes Unidos (2,08), empate (3,20), gana CD Moquegua (3,66).
