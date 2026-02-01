Comerciantes Unidos vs CD Moquegua EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Apertura de la Liga 1

Comerciantes Unidos vs CD Moquegua EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan este lunes 2 de febrero por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El compromiso se llevará a cabo en Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, a partir de las 3.00 p. m., y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El equipo comandado por Jaime Serna se estrena en la máxima divisón del balompié nacional. Los moqueguanos buscarán sumar sus primera unidades en condición de visita.

¿A qué hora juega Comerciantes Unidos vs CD Moquegua?

En suelo peruano, el choque entre Comerciantes Unidos vs CD Moquegua por la fecha 1 de la Liga 1 2026 iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Comerciantes Unidos vs CD Moquegua?

La transmisión del Comerciantes Unidos vs CD Moquegua por la primera jornada del Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV Movistar TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo ver Comerciantes Unidos vs CD Moquegua online?

Vía streaming podrá seguir el Comerciantes Unidos vs CD Moquegua por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Pronóstico de Comerciantes Unidos vs CD Moquegua