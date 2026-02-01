Partidos de hoy, domingo 1 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Liga 1 de Perú, así como LaLiga de España y la Premier League de Inglaterra.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 1 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional Argentina, Supercopa Uruguaya) y Europa (Premier League, LaLiga) por las señales de canales como ESPN, DSports, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, L1 Max Móvi) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En el Torneo Apertura del fútbol peruano, continúa la acción con los partidos de debut de Sporting Cristal y Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso y ADT, respectivamente. Además, la selección peruana de futsal irá por el tercer puesto en la Copa América ante Venezuela.
Partidos de la Liga 1 HOY
- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Atlético vs Cusco FC
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Universitario vs ADT
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max.
Partidos de LaLiga HOY
- Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Athletic Club vs Real Sociedad
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports 2.
Partidos de la Premier League HOY
- Manchester United vs Fulham
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Tottenham vs Manchester City
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de la liga argentina HOY
- Boca Juniors vs Newell's Old Boys
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: ESPN Premium, ESPN
- Rosario Central vs River Plate
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: TNT Sports Premium, HBO Max, ESPN.
Partidos de la Supercopa Uruguaya HOY
- Peñarol vs Nacional
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports Premium Uruguay, Antel TV, Disney Plus
Partidos de la Supercopa de Brasil HOY
- Flamengo vs Corinthians
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports.
Partidos de la Copa América de Futsal HOY
- Uruguay vs Colombia
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: DSports
- Perú vs Venezuela
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DSports
- Brasil vs Argentina
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports.
Partidos de la liga colombiana HOY
- Deportivo Cali vs Deportivo Pasto
- Hora: 4.10 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol
- Millonarios vs Independiente Medellín
- Hora: 8.10 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY
- Géminis vs Olva Latino
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Latina
- San Martín vs Alianza Lima
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina