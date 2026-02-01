Partidos de hoy, domingo 1 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 1 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional Argentina, Supercopa Uruguaya) y Europa (Premier League, LaLiga) por las señales de canales como ESPN, DSports, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, L1 Max Móvi) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En el Torneo Apertura del fútbol peruano, continúa la acción con los partidos de debut de Sporting Cristal y Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso y ADT, respectivamente. Además, la selección peruana de futsal irá por el tercer puesto en la Copa América ante Venezuela.

Partidos de la Liga 1 HOY

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Atlético vs Cusco FC

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Universitario vs ADT

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Partidos de LaLiga HOY

Real Madrid vs Rayo Vallecano

Hora: 8.00 a. m.

Canal: ESPN

Athletic Club vs Real Sociedad

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports 2.

Partidos de la Premier League HOY

Manchester United vs Fulham

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney Plus

Tottenham vs Manchester City

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN.

Partidos de la liga argentina HOY

Boca Juniors vs Newell's Old Boys

Hora: 5.15 p. m.

Canal: ESPN Premium, ESPN

Rosario Central vs River Plate

Hora: 7.30 p. m.

Canal: TNT Sports Premium, HBO Max, ESPN.

Partidos de la Supercopa Uruguaya HOY

Peñarol vs Nacional

Hora: 6.00 p. m.

Canal: DSports Premium Uruguay, Antel TV, Disney Plus

Partidos de la Supercopa de Brasil HOY

Flamengo vs Corinthians

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports.

Partidos de la Copa América de Futsal HOY

Uruguay vs Colombia

Hora: 9.30 a. m.

Canal: DSports

Perú vs Venezuela

Hora: 12.00 p. m.

Canal: DSports

Brasil vs Argentina

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports.

Partidos de la liga colombiana HOY

Deportivo Cali vs Deportivo Pasto

Hora: 4.10 p. m.

Canal: Win+ Fútbol

Millonarios vs Independiente Medellín

Hora: 8.10 p. m.

Canal: Win+ Fútbol.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY