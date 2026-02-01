HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Partidos de hoy, domingo 1 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Liga 1 de Perú, así como LaLiga de España y la Premier League de Inglaterra.

Programación de los partidos de hoy, domingo 1 de febrero. Foto: composición de LR/Universitario/Real Madrid/Sporting Cristal
Programación de los partidos de hoy, domingo 1 de febrero. Foto: composición de LR/Universitario/Real Madrid/Sporting Cristal

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 1 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional Argentina, Supercopa Uruguaya) y Europa (Premier League, LaLiga) por las señales de canales como ESPN, DSports, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, L1 Max Móvi) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En el Torneo Apertura del fútbol peruano, continúa la acción con los partidos de debut de Sporting Cristal y Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso y ADT, respectivamente. Además, la selección peruana de futsal irá por el tercer puesto en la Copa América ante Venezuela.

PUEDES VER: ¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín HOY por la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley?

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

Partidos de LaLiga HOY

Partidos de la Premier League HOY

  • Manchester United vs Fulham
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Tottenham vs Manchester City
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN.

Partidos de la liga argentina HOY

  • Boca Juniors vs Newell's Old Boys
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: ESPN Premium, ESPN
  • Rosario Central vs River Plate
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium, HBO Max, ESPN.

Partidos de la Supercopa Uruguaya HOY

  • Peñarol vs Nacional
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DSports Premium Uruguay, Antel TV, Disney Plus

Partidos de la Supercopa de Brasil HOY

  • Flamengo vs Corinthians
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports.

Partidos de la Copa América de Futsal HOY

  • Uruguay vs Colombia
  • Hora: 9.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Perú vs Venezuela
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Brasil vs Argentina
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports.

Partidos de la liga colombiana HOY

  • Deportivo Cali vs Deportivo Pasto
  • Hora: 4.10 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol
  • Millonarios vs Independiente Medellín
  • Hora: 8.10 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY

  • Géminis vs Olva Latino
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Latina
  • San Martín vs Alianza Lima
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina
Notas relacionadas
¿Qué canal transmite Real Madrid vs Rayo Vallecano HOY por LaLiga 2025-26 de España?

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Rayo Vallecano HOY por LaLiga 2025-26 de España?

LEER MÁS
Universitario vs ADT EN VIVO por la fecha 1 de la Liga 1 Torneo Apertura: ¿a qué hora y cómo del debut de Javier Rabanal?

Universitario vs ADT EN VIVO por la fecha 1 de la Liga 1 Torneo Apertura: ¿a qué hora y cómo del debut de Javier Rabanal?

LEER MÁS
[L1 Max, En Vivo] Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: juegan HOY en Cusco por la fecha 1 de la Liga 1

[L1 Max, En Vivo] Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: juegan HOY en Cusco por la fecha 1 de la Liga 1

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú perdió contra Brasil en semifinales de la Copa América de Futsal: jugará por el tercer puesto

Perú perdió contra Brasil en semifinales de la Copa América de Futsal: jugará por el tercer puesto

LEER MÁS
Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
Piero Quispe tuvo fuerte intercambio de palabras con Aydan Hammond en victoria de Sydney FC

Piero Quispe tuvo fuerte intercambio de palabras con Aydan Hammond en victoria de Sydney FC

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Deportes

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Fixture de la Liga 1 2026: ¿a qué hora empiezan los partidos de hoy por la primera fecha del Torneo Apertura?

Partidos de hoy, 30 de enero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025