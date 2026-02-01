Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño EN VIVO: ¿cómo y dónde ver el partido por el Torneo Apertura de Paraguay?

Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño EN VIVO y DIRECTO. La fecha 3 del Torneo Apertura de Paraguay se presenta con un emocionante encuentro entre el tercero y el sexto de la liga, que se disputará en el Estadio General Pablo Rojas, ubicado en Asunción. En territorio paraguayo, este partidazo se podrá seguir por la señal de Tigo Sports. El encuentro se realizará este 2 de febrero y se podrá seguir desde las 7.15 p.m., horario guaraní.

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño?

El partido entre Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño, que se realizará este 2 de febrero, se podrá seguir desde las 7.15 p.m. (horario paraguayo). Si te encuentras fuera del territorio guaraní, esta es la lista de horarios para otros países:

Perú, Colombia, Ecuador: 5.15 p.m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 6.15 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 7.15 p.m.

México: 4.15 p.m.

España: 11.15 p.m.

Ver Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño

Para ver este partido se podrá sintonizar la señal de Tigo Sports, que transmitirá dicho encuentro por la fecha 3 del Torneo Apertura de Paraguay. Además, recuerda que La República Deportes te ofrecerá la cobertura completa de este partidazo.

Últimos partidos entre Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño

27/09/2025 | Sp. Luqueño 0-1 Cerro Porteño

20/07/2025 | Cerro Porteño 0-0 Sp. Luqueño

12/04/2025 | Cerro Porteño 0-0 Sp. Luqueño

Cuotas para el Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño