Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño EN VIVO: ¿cómo y dónde ver el partido por el Torneo Apertura de Paraguay?

Cerro Porteño se enfrenta a Sportivo Luqueño en la fecha 3 del Torneo Apertura de Paraguay. El emocionante partido se jugará el 2 de febrero en el Estadio General Pablo Rojas.

Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño EN VIVO y DIRECTO. La fecha 3 del Torneo Apertura de Paraguay se presenta con un emocionante encuentro entre el tercero y el sexto de la liga, que se disputará en el Estadio General Pablo Rojas, ubicado en Asunción. En territorio paraguayo, este partidazo se podrá seguir por la señal de Tigo Sports. El encuentro se realizará este 2 de febrero y se podrá seguir desde las 7.15 p.m., horario guaraní.

PUEDES VER: Esposa de Matías Di Benedetto revela que defensa de Universitario tuvo grave accidente antes de dar sus exámenes de nacionalización

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño?

El partido entre Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño, que se realizará este 2 de febrero, se podrá seguir desde las 7.15 p.m. (horario paraguayo). Si te encuentras fuera del territorio guaraní, esta es la lista de horarios para otros países:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 5.15 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 6.15 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil: 7.15 p.m.
  • México: 4.15 p.m.
  • España: 11.15 p.m.

Ver Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño

Para ver este partido se podrá sintonizar la señal de Tigo Sports, que transmitirá dicho encuentro por la fecha 3 del Torneo Apertura de Paraguay. Además, recuerda que La República Deportes te ofrecerá la cobertura completa de este partidazo.

Últimos partidos entre Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño

  • 27/09/2025 | Sp. Luqueño 0-1 Cerro Porteño
  • 20/07/2025 | Cerro Porteño 0-0 Sp. Luqueño
  • 12/04/2025 | Cerro Porteño 0-0 Sp. Luqueño

PUEDES VER: Mano Menezes se sincera sobre los objetivos de la selección peruana: "Primero tenemos que saber dónde estamos"

Cuotas para el Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño

  • Betsson: gana Cerro Porteño (1.49), empate (3.95), gana Sportivo Luqueño (5.90)
  • Betano: gana Cerro Porteño (1.53), empate (4.05), gana Sportivo Luqueño (5.90)
  • bet365: gana Cerro Porteño (1.48), empate (3.60), gana Sportivo Luqueño (6.00)
  • 1xBet: gana Cerro Porteño (1.53), empate (4.15), gana Sportivo Luqueño (5.76)
