Perú vs Brasil por semifinales de la Copa América de Futsal: hora y canal del partido

En ocho participaciones previas por la Copa América de Futsal, la selección peruana de esta disciplina nunca había podido pasar más allá del séptimo lugar. En este 2026 la historia cambió drásticamente para la Blanquirroja, pues por primera vez ha logrado clasificar a semifinales tras completar una buena fase de grupos.

Tres victorias y una derrota le dieron a los dirigidos por Facundo Ruscica el puntaje necesario para meterse en la ronda de los cuatro mejores. En esta instancia le aguarda su desafío más difícil hasta ahora: enfrentar a Brasil, equipo que más veces ha sido campeón del certamen.

¿A qué hora juega Perú vs Brasil en futsal?

El partido entre la Bicolor y la Verdeamarela se jugará este sábado 31 de enero, desde las 5.15 p. m. (hora peruana), en el COP Arena Óscar Harrison de Luque, Paraguay.

¿Dónde ver el partido Perú vs Brasil en futsal?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de DSports en Perú y la mayoría de países de Sudamérica. Esta señal deportiva se puede sintonizar en los canales 610 y 1610 HD de DirecTV.

¿Cuánto paga el partido Perú vs Brasil de futsal?

Las cuotas de las principales casas de apuestas le dan un favoritismo abrumador a Brasil sobre Perú.

1XBet: gana Perú (10,70), empate (9,30), gana Brasil (1,11)

Coolbet: gana Perú (12,00), empate (9,00), gana Brasil (1,08)

Doradobet: gana Perú (13,00), empate (8,00), gana Brasil (1,10).

¿Cómo llegan Perú y Brasil en futsal?

De sus cuatro juegos previos en esta Copa, la selección peruana le ganó a Paraguay, Ecuador y Uruguay, pero cayó ante Argentina. Once goles a favor y 7 en contra son el resumen de su balance en el grupo A, en el cual quedó por detrás de la Albiceleste solo por un punto.

Brasil, en cambio, se mantiene invicto luego de su empate en el debut ante Colombia y sus triunfos sobre Bolivia, Chile y Venezuela. El Scratch registra 14 goles a favor y solo tres tantos en contra.