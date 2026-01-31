Oliver Sonne y Joao Grimaldo hacen 'diabluras' en República Checa: asistencia y gol de los peruanos en su debut con Sparta Praga
En su debut oficial con camiseta de Sparta Praga, el ‘Vikingo’ brindó una asistencia para Joao Grimaldo, quien anotó su primer gol oficial con su nuevo club.
Joao Grimaldo y Oliver Sonne tuvieron un debut soñado con camiseta de Sparta Praga, en la liga de República Checa. Ambos jugadores ingresaron al terreno de juego en el mismo instante, precisamente a los 82 minutos del partido, cuando su escuadra ganaba 2-0 al Dukla Praha.
No sólo realizaron su debut oficial con camiseta del club checo, sino también brindaron asistencia y anotaron gol. Los futbolistas de la selección nacional generaron una gran jugada que culminó en gol para subir el marcador a favor de su equipo. El 'Vikingo' asistió al ex Sporting Cristal, quien terminó marcando el último tanto del partido.
Oliver Sonne y Joao Grimaldo debutaron con gol y asistencia en Sparta Praga
A sólo minutos de ingresar al terreno de juego, los futbolistas de la 'Bicolor' pudieron asociarse para ampliar la ventaja y sentenciar la goleada a favor de Sparta Praga. El 'Vikingo' recibió un pase al espacio y pudo imponerse por la banda derecha, tuvo el tiempo perfecto para lanzar un pase hacia el área donde encontró a su compatriota, Joao Grimaldo, quien sólo necesitó empujar el balón para anotar su primer gol oficial con su actual club.
Esta anotación es oficialmente la primera de Joao Grimaldo, debido a que anteriormente ha podido marcar, pero en encuentros de carácter amistoso con el Sparta Praga. Recordemos que anteriormente anotó ante Legia de Polonia en la pretemporada. En cuanto a Sonne, es la primera asistencia que brinda, ya que disputó su primer partido con el equipo checo, siendo presentado hace pocos días.
¿Cuál será el siguiente partido de Oliver Sonne y Joao Grimaldo con Sparta Praga?
Sparta Praga jugará la siguiente fecha ante Zlin, en calidad de visita. Este encuentro se realizará como parte de la fecha 21 de la Chance Liga de República Checa. Se espera que ambos peruanos puedan seguir mostrando buenos rendimientos conforme vayan teniendo más minutos de juego en su nuevo club.