Fernando Pacheco hará dupla con Adrián Ugarriza en Israel: exjugador de Sporting Cristal fichó por Hapoel Ironi Kiryat Shmona
El delantero peruano tendrá su cuarta experiencia en un club del extranjero después de no poder asentarse como titular en Sporting Cristal.
- ¿Quién reemplazará a Irven Ávila en Sporting Cristal? El posible once rimense ante UTC por la Liga 1
- Mr. Peet lapida a Fernando Pacheco tras dura derrota de Sporting Cristal contra Universitario: “No tiene la talla”
El delantero Fernando Pacheco ha sido anunciado como nuevo refuerzo del Hapoel Ironi Kiryat Shmona, club que compite en la Primera División de Israel. A sus 26 años, el exjugador de Sporting Cristal encara una aventura distinta a sus experiencias previas en el extranjero.
Tras no poder asentarse en el fútbol peruano con los celestes y luego probar suerte en equipos como FC Emmen de Países Bajos, Fernando Pacheco ahora buscará consolidarse en un campeonato con menor visibilidad mediática, en el que ya destaca su compatriota Adrián Ugarriza.
PUEDES VER: Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve
Fernando Pacheco jugará con Adrián Ugarriza en Israel
Según confirmó el propio club israelí a través de sus redes sociales, el futbolista pasó los exámenes médicos tras su llegada y firmó un contrato que lo vincula al equipo hasta el final de la actual temporada, con opción a extender su vínculo a finales de año.
Su incorporación al Hapoel Ironi Kiryat Shmona no será un salto solitario. En el plantel ya milita Adrián Ugarriza, compatriota con experiencia internacional, lo que puede facilitar la adaptación de Pacheco tanto dentro como fuera de la cancha.
PUEDES VER: Pedro Aquino será separado de Alianza Lima: jugador fue implicado en indisciplina durante pretemporada del club
¿Cuál es el actual valor de mercado de Fernando Pacheco?
De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Fernando Pacheco tiene un valor en el mercado de 325.000 euros.