El delantero Fernando Pacheco ha sido anunciado como nuevo refuerzo del Hapoel Ironi Kiryat Shmona, club que compite en la Primera División de Israel. A sus 26 años, el exjugador de Sporting Cristal encara una aventura distinta a sus experiencias previas en el extranjero.

Tras no poder asentarse en el fútbol peruano con los celestes y luego probar suerte en equipos como FC Emmen de Países Bajos, Fernando Pacheco ahora buscará consolidarse en un campeonato con menor visibilidad mediática, en el que ya destaca su compatriota Adrián Ugarriza.

Fernando Pacheco jugará con Adrián Ugarriza en Israel

Según confirmó el propio club israelí a través de sus redes sociales, el futbolista pasó los exámenes médicos tras su llegada y firmó un contrato que lo vincula al equipo hasta el final de la actual temporada, con opción a extender su vínculo a finales de año.

Su incorporación al Hapoel Ironi Kiryat Shmona no será un salto solitario. En el plantel ya milita Adrián Ugarriza, compatriota con experiencia internacional, lo que puede facilitar la adaptación de Pacheco tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Fernando Pacheco?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Fernando Pacheco tiene un valor en el mercado de 325.000 euros.