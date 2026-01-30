HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo
PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     
Deportes

WWE Royal Rumble 2026: ¿a qué hora y dónde ver el primer evento PPV del año desde Arabia Saudita?

El evento premium de la WWE se llevará a cabo por primera vez fuera de Europa y América. Las batallas reales masculina y femenina serán el principal atractivo.

Los ganadores de Royal Rumble 2026 podrán elegir en qué pelea participar de Wrestlemania 42. Foto: WWE
Los ganadores de Royal Rumble 2026 podrán elegir en qué pelea participar de Wrestlemania 42. Foto: WWE

Royal Rumble 2026 EN VIVO se lleva a cabo este sábado 31 de enero, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), desde el King Abdullah Financial District de Riad, Arabia Saudita. La transmisión del evento PPV estará a cargo de Netflix, pero también podrás seguir la cobertura previa y el minuto a minuto en La República Deportes, con el resultado de cada combate y el resumen con lo más destacado.

La WWE se prepara para su regreso a lo grande en esta temporada con un Royal Rumble que apunta a ser una experiencia completamente nueva. La velada tendrá un horario atípico debido a que por primera vez se desarrollará en Oriente Medio.

PUEDES VER: Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026: posiciones y partidos por la fecha 4 de la segunda etapa

lr.pe

Los ganadores de las batallas reales masculina y femenina, de 30 participantes cada una, tendrán la oportunidad de elegir por qué campeonato quieren pelear en Wrestlemania 42. En cuanto a los combates individuales, Drew McIntyre defenderá su título indiscutido ante Sami Zayn, mientras que AJ Styles se jugará el todo o nada por la continuidad de su carrera frente al 'Asesino de Leyendas', Gunther.

¿A qué hora empieza Royal Rumble 2026?

En territorio peruano, esta edición de Royal Rumble se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Royal Rumble 2026?

La transmisión de Royal Rumble 2026 estará a cargo de la plataforma Netflix a nivel internacional por streaming. En Estados Unidos, se podrá ver por la señal del canal ESPN.

PUEDES VER: Fixture de la Liga 1 2026: partidos de hoy por la primera fecha del Torneo Apertura y tabla de posiciones

lr.pe

Cartelera completa de Royal Rumble 2026

Estos son los eventos programados para Royal Rumble 2026. Las batallas reales serán los números principales.

  • Batalla Real masculina
  • Batalla Real femenina
  • Drew McIntyre (C) vs. Sami Zayn, por el Campeonato Indiscutido de WWE
  • AJ Styles vs. Gunther, por la carrera del Fenomenal.
30 luchadores y 30 luchadoras irán por la gloria en Royal Rumble 2026. Foto: composición de LR/ESPN

30 luchadores y 30 luchadoras irán por la gloria en Royal Rumble 2026. Foto: composición de LR/ESPN

¿Quiénes pelearán en la Batalla Real masculina de Royal Rumble 2026?

Hasta ahora, estos son los participantes confirmados del evento principal. Se prevé la aparición de luchadores como Seth Rollins y Brock Lesnar.

  • Cody Rhodes
  • Gunther
  • Jey Uso
  • Rey Mysterio
  • Penta
  • Dragon Lee
  • Roman Reigns
  • Solo Sikoa
  • Jacob Fatu
  • Austin Theory
  • Logan Paul
  • Bron Breakker
  • Bronson Reed
  • Je'Von Evans
  • Oba Femi.

¿Dónde se realiza Royal Rumble 2026?

El escenario de este evento será un estadio temporal construido para la ocasión y ubicado en el King Abdullah Financial District (KAFD), exclusivo distrito de la capital de Arabia Saudita, Riad.

Notas relacionadas
Calendario WWE 2026: fechas, horarios y dónde ver Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam y otros eventos PPV

Calendario WWE 2026: fechas, horarios y dónde ver Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam y otros eventos PPV

LEER MÁS
Street Fighter: película que se estrenará en 2026 revela su primer tráiler y el elenco completo con figuras de la WWE

Street Fighter: película que se estrenará en 2026 revela su primer tráiler y el elenco completo con figuras de la WWE

LEER MÁS
VER SummerSlam 2025 desde Perú: día, horarios, cartelera y dónde ver EN VIVO el evento más grande del verano de WWE

VER SummerSlam 2025 desde Perú: día, horarios, cartelera y dónde ver EN VIVO el evento más grande del verano de WWE

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
UTC empezó la Liga 1 con un triunfazo en Cajamarca: derrotó 2-0 a Atlético Grau por el Torneo Apertura

UTC empezó la Liga 1 con un triunfazo en Cajamarca: derrotó 2-0 a Atlético Grau por el Torneo Apertura

LEER MÁS
Mr. Peet da la cara y explica qué pasó con la transmisión del Alianza Lima vs Sport Huancayo: "No nos fuimos a nuestra casa"

Mr. Peet da la cara y explica qué pasó con la transmisión del Alianza Lima vs Sport Huancayo: "No nos fuimos a nuestra casa"

LEER MÁS
¿Por qué L1 Max no transmitió el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 2026?

¿Por qué L1 Max no transmitió el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 2026?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Deportes

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Fixture de la Liga 1 2026: ¿a qué hora empiezan los partidos de hoy por la primera fecha del Torneo Apertura?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025