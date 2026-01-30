WWE Royal Rumble 2026: ¿a qué hora y dónde ver el primer evento PPV del año desde Arabia Saudita?

Los ganadores de Royal Rumble 2026 podrán elegir en qué pelea participar de Wrestlemania 42. Foto: WWE

Royal Rumble 2026 EN VIVO se lleva a cabo este sábado 31 de enero, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), desde el King Abdullah Financial District de Riad, Arabia Saudita. La transmisión del evento PPV estará a cargo de Netflix, pero también podrás seguir la cobertura previa y el minuto a minuto en La República Deportes, con el resultado de cada combate y el resumen con lo más destacado.

La WWE se prepara para su regreso a lo grande en esta temporada con un Royal Rumble que apunta a ser una experiencia completamente nueva. La velada tendrá un horario atípico debido a que por primera vez se desarrollará en Oriente Medio.

Los ganadores de las batallas reales masculina y femenina, de 30 participantes cada una, tendrán la oportunidad de elegir por qué campeonato quieren pelear en Wrestlemania 42. En cuanto a los combates individuales, Drew McIntyre defenderá su título indiscutido ante Sami Zayn, mientras que AJ Styles se jugará el todo o nada por la continuidad de su carrera frente al 'Asesino de Leyendas', Gunther.

¿A qué hora empieza Royal Rumble 2026?

En territorio peruano, esta edición de Royal Rumble se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Royal Rumble 2026?

La transmisión de Royal Rumble 2026 estará a cargo de la plataforma Netflix a nivel internacional por streaming. En Estados Unidos, se podrá ver por la señal del canal ESPN.

Cartelera completa de Royal Rumble 2026

Estos son los eventos programados para Royal Rumble 2026. Las batallas reales serán los números principales.

Batalla Real masculina

Batalla Real femenina

Drew McIntyre (C) vs. Sami Zayn, por el Campeonato Indiscutido de WWE

AJ Styles vs. Gunther, por la carrera del Fenomenal.

30 luchadores y 30 luchadoras irán por la gloria en Royal Rumble 2026. Foto: composición de LR/ESPN

¿Quiénes pelearán en la Batalla Real masculina de Royal Rumble 2026?

Hasta ahora, estos son los participantes confirmados del evento principal. Se prevé la aparición de luchadores como Seth Rollins y Brock Lesnar.

Cody Rhodes

Gunther

Jey Uso

Rey Mysterio

Penta

Dragon Lee

Roman Reigns

Solo Sikoa

Jacob Fatu

Austin Theory

Logan Paul

Bron Breakker

Bronson Reed

Je'Von Evans

Oba Femi.

¿Dónde se realiza Royal Rumble 2026?

El escenario de este evento será un estadio temporal construido para la ocasión y ubicado en el King Abdullah Financial District (KAFD), exclusivo distrito de la capital de Arabia Saudita, Riad.