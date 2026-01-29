HOYSuscripcion LR Focus

Perú hace historia y clasifica por primera vez a la semifinal de la Copa América de futsal tras vencer 2-1 a Uruguay

La Selección Peruana consiguió un boleto a las semifinales de la Copa América de futsal tras quedar en el segundo lugar de su grupo.

Selección Peruana clasificó a las semifinales del Copa América de Futsal. Foto: Copa América
Selección Peruana clasificó a las semifinales del Copa América de Futsal. Foto: Copa América

La selección peruana hace historia en la Copa América de futsal. En el último partido de la fase de grupos, la 'Bicolor' consiguió un importante triunfo 2-1 sobre Uruguay. Este partido era de suma importancia, debido a que ambas selecciones mantenían chance de clasificar a la siguiente fase del certamen.

En un partido muy disputado, la 'Bicolor' pudo superar a uno de los favoritos a llevarse el título. La 'blanquirroja' pudo anotar los primeros dos goles del partido y eso le dio la calma para manejar el encuentro. Uruguay descontó, pero no pudo conseguir el empate. Sin duda, este es un gran logro para el Perú, ya que, logra meterse a la semifinal de esta competición por primera vez en su historia.

Perú hace historia y clasifica por primera vez a la semifinal de la Copa América de futsal

La selección peruana abrió el marcador tras un gol de tiro libre que anotó Giacomo Rojas en el minuto 7 del segundo tiempo. El siguiente tanto llegó gracias a Sebastián Obando, quien aprovechó un error del arquero uruguayo y marcó el segundo tanto a favor de la 'Bicolor'. A falta de tres minutos, Nicolás Martínez marcó para Uruguay, pero no fue suficiente.

Este triunfo lo posiciona a la Selección Peruana en las semifinales de la competencia. El equipo dirigido por Facundo Ruscica hace historia clasificando por primera vez a la semifinal de la Copa América de futsal y buscarán seguir superando instancias.

¿Contra quién jugará la selección peruana en semifinales de la Copa América de Futsal?

La selección peruana culminó en el segundo lugar del grupo A, por lo tanto enfrentará a su similar de Brasil, ya que terminó la fase de grupos en el primer lugar de la tabla. El encuentro se desarrollará el próximo sábado 31 de enero a las 5.15 p. m. (hora peruana).

